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Κυριακή, 06 Σεπτεμβρίου 2026 18:12

Φωτιές σε δύο μέτωπα στην Ηλεία

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Φωτιές σε δύο μέτωπα στην Ηλεία

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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για τις φωτιές που ξέσπασαν στη Σκιλλουντία και Πηνεία Ηλείας.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη περιοχή Σκιλλουντία.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Σκιλλουντία μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Δ.Ε. Πηνείας Ηλείας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβεστες με 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ καθώς και μηχανήματα έργου

Πηγή: www.news247.gr

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