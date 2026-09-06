Φωτιές σε δύο μέτωπα στην Ηλεία

18:12 06/09
Η πρώτη φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη περιοχή Σκιλλουντία.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Σκιλλουντία μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.
Η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Δ.Ε. Πηνείας Ηλείας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβεστες με 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ καθώς και μηχανήματα έργου
Πηγή: www.news247.gr