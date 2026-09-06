Τραγωδία με νεκρό ψαρά στα Ίσθμια – Η λέμβος του συγκρούστηκε με πολυτελή θαλαμηγό (βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση θαλαμηγού με λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίον των Ισθμίων, στον Κόλπο Κεγχρεών, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, θαλαμηγό σκάφος με σημαία Μάλτας, στο οποίο επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο στην οποία βρίσκονταν δύο ημεδαποί.

Συνελήφθη ο κυβερνήτης

Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός.

Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να είχαν βγει για ψάρεμα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοΐας, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Μετά το ναυτικό δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμηγού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: www.documentonews.gr