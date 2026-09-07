Μεσσηνιακή Αμφικτυονία: Νέος πρόεδρος ο Αδαμόπουλος

Αλλαγή στην προεδρία της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στο πλαίσιο της αλλαγής προσώπου στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο του Καταστατικού του φορέα.

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, Στάθης Αναστασόπουλος, ο οποίος ανέλαβε νέα καθήκοντα ως Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, παρέδωσε την προεδρία στον νέο Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Αναστάσιο Αδαμόπουλο.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε σε πλήρη απαρτία το 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Αμφικτυονίας, τα μέλη του οποίου βρίσκονται σε διαφορετικές ηπείρους, καθώς και η Εξελεγκτική Επιτροπή και η πλειονότητα των Περιφερειακών Αντιπροσώπων. Η ευρεία συμμετοχή ανέδειξε, σύμφωνα με τη διοίκηση, τη δυναμική του θεσμού και τη βούληση για συνέχιση και διεύρυνση των δράσεών του σε διεθνές επίπεδο.

Κατά την παράδοση της προεδρίας, ο Στάθης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στο έργο που έχει επιτελέσει η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία που είχε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από την πλευρά του, ο συμπρόεδρος της Αμφικτυονίας και Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, στάθηκε στη σημαντική διεθνή παρουσία του φορέα, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του από τη θέση του συμπροέδρου.

Ο νέος πρόεδρος, Αναστάσιος Αδαμόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανάληψη των νέων καθηκόντων και υπογράμμισε την πρόθεσή του να συνεχίσει τη στήριξη της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, ενός θεσμού που συμπληρώνει 30 χρόνια δράσης και παρουσίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έμφαση στα μαθήματα Ελληνομάθειας

Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη συνεδρίαση έγινε στη συνέχιση των διαδικτυακών μαθημάτων Ελληνομάθειας, τα οποία υλοποιούνται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί βασικό άξονα της δράσης της Αμφικτυονίας, υπηρετώντας έναν από τους κεντρικούς σκοπούς που προβλέπονται στο καταστατικό της, με στόχο τη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία απευθύνει εκ νέου πρόσκληση σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα μαθήματα, προκειμένου να υποβάλουν σχετικό αίτημα.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση των τρεχόντων θεμάτων του φορέα, ενώ εξετάστηκε και η διαδικασία αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ελληνική Κοινότητα της Βενεζουέλας, η οποία δοκιμάζεται από τις συνέπειες των σεισμών.