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Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2026 14:54

Δίκη για Τέμπη: Ολοκληρώθηκε το στάδιο των ισχυρισμών, παρόντες στο εδώλιο 7 κατηγορούμενοι (βίντεο)

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Δίκη για Τέμπη: Ολοκληρώθηκε το στάδιο των ισχυρισμών, παρόντες στο εδώλιο 7 κατηγορούμενοι (βίντεο)

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Ολοκληρώθηκε το στάδιο των ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους περισσότερους συνηγόρους να έχουν αναπτύξει ήδη αναλυτικά τους ισχυρισμούς σε προηγούμενες συνεδριάσεις και να μην προχωρούν σε δευτερολογία.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία στην τελευταία συνεδρίαση πριν την διακοπή στις 28 Ιουλίου.

Σήμερα οι κατηγορούμενοι - εφτά ήταν παρόντες από τους συνολικά 36-, δια των συνηγόρων τους αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται και αφού γνωστοποιήθηκε η λίστα των μαρτύρων που πρότεινε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας και η πλευρά της υπεράσπισης αναμένεται σε λίγο η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων.

Κάποιοι εκ των μαρτύρων που πρότεινε η υπεράσπιση είναι ο τεχνικός σύμβουλος και μέλος της ΕΔΑΠΟ (Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών), κ. Κώστας Λακαφώσης και ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος. Επίσης προτάθηκαν μελη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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