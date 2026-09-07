Δίκη για Τέμπη: Ολοκληρώθηκε το στάδιο των ισχυρισμών, παρόντες στο εδώλιο 7 κατηγορούμενοι (βίντεο)

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία στην τελευταία συνεδρίαση πριν την διακοπή στις 28 Ιουλίου.
Σήμερα οι κατηγορούμενοι - εφτά ήταν παρόντες από τους συνολικά 36-, δια των συνηγόρων τους αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται και αφού γνωστοποιήθηκε η λίστα των μαρτύρων που πρότεινε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας και η πλευρά της υπεράσπισης αναμένεται σε λίγο η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων.
Κάποιοι εκ των μαρτύρων που πρότεινε η υπεράσπιση είναι ο τεχνικός σύμβουλος και μέλος της ΕΔΑΠΟ (Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών), κ. Κώστας Λακαφώσης και ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος. Επίσης προτάθηκαν μελη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.
ΑΠΕ - ΜΠΕ