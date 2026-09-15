Τι λένε τα ζώδια σήμερα (15/9)

Κριός

Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Σκορπιό με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο φέρνει ένταση στις σχέσεις και σε κάνει να αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου. Μια φιλία μπορεί να μπλεχτεί με οικονομικά συμφέροντα, κρυφές επιθυμίες. Ζήλια, κτητικότητα και παιχνίδια ελέγχου ίσως δοκιμάσουν μια σημαντική σχέση. Η Αφροδίτη στον 8ο σου δυναμώνει το πάθος, αλλά φέρνει στην επιφάνεια και φόβους που κρατούσες κρυμμένους, ενώ ο Πλούτωνας στον 11ο σου αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις ανθρώπων από το φιλικό ή κοινωνικό σου περιβάλλον.

Ταύρος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες περνούν από μια έντονη δοκιμασία, μιας και το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον Σκορπιό με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο φέρνει στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα και απωθημένα. Η Αφροδίτη στον 7ο σου δυναμώνει την ανάγκη σου για συντροφικότητα, όμως ο Πλούτωνας στον 10ο σου δημιουργεί πιέσεις ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Ο/η σύντροφός σου ενδέχεται να αντιδράσει στις φιλοδοξίες ή στις επιλογές σου, ενώ σε μια συνεργασία μπορεί να εκδηλωθεί ανταγωνισμός. Πρόσεξε την ζήλια και την ανάγκη να ελέγξεις τις εξελίξεις.

Δίδυμοι

Η καθημερινότητά σου γίνεται περισσότερο απαιτητική, με το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 6ο σου με τον Πλούτωνα στον 9ο σου, να δημιουργεί ένταση ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στα μελλοντικά σου σχέδια. Στον επαγγελματικό χώρο μπορεί να υπάρξουν παρασκηνιακές κινήσεις ή μια διαφωνία με άτομο που προσπαθεί να επιβάλει τις απόψεις του. Μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής ή μια υπόθεση που αφορά σπουδές, ταξίδι ή νομικό ζήτημα ίσως να ανατρέψει το πρόγραμμά σου. Απόφυγε την εμμονή με τις λεπτομέρειες και μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει την απόδοσή σου.

Καρκίνος

Ενα αισθηματικό ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη ένταση και σε ωθεί να αναμετρηθείς με βαθύτερες επιθυμίες, φόβους και ανασφάλειες. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 5ο σου με τον Πλούτωνα στον 8ο σου, δυναμώνει την ζήλια και την κτητικότητα. Μια σχέση που ξεκίνησε επιπόλαια ίσως εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο δυνατό, χωρίς όμως να σου προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Αν όμως βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, απόφυγε παιχνίδια ελέγχου και μίλησε ανοιχτά για όσα σε ενοχλούν. Πρόσεξε παρορμητικές οικονομικές κινήσεις, έξοδα για διασκέδαση ή διαφωνίες σχετικά με κοινά οικονομικά.

Λέων

Οι ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική σου ζωή και στις σχέσεις σου γίνονται εύθραυστες. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 4ο σου με τον Πλούτωνα στον 7ο σου φέρνει στην επιφάνεια οικογενειακές παρεμβάσεις, παλιά παράπονα ή διαφωνίες που δεν μπορούν πλέον να παραμένουν κρυφές. Ο/η σύντροφός σου μπορεί να γίνει περισσότερο απαιτητικός/ή ή ελεγκτικός/ή, ενώ κι εσύ ίσως αντιδράσεις έντονα αν αισθανθείς ότι απειλείται η ελευθερία σου. Μην επιτρέψεις σε συγγενικά πρόσωπα να καθορίσουν τις αποφάσεις σου. Μια επαγγελματική συνεργασία χρειάζεται επίσης προσεκτικούς χειρισμούς.

Παρθένος

Μια συζήτηση, ένα μήνυμα ή μια πληροφορία μπορεί να σε αναστατώσει και να αλλάξει το κλίμα στην καθημερινότητά σου. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 3ο σου με τον Πλούτωνα στον 6ο σου, προκαλεί παρασκηνιακές εντάσεις στο εργασιακό περιβάλλον και σε καλεί να προσέξεις τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις διαφωνίες σου. Συνάδελφοι ή πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεσαι καθημερινά ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν πιεστικό λόγο ή να προσπαθήσουν να σου επιβάλουν περισσότερες υποχρεώσεις. Μην απαντήσεις βιαστικά και μην παρασυρθείς σε κουτσομπολιά που μπορούν να σε εκθέσουν.

Ζυγός

Η ανάγκη σου να αισθανθείς οικονομικά και συναισθηματικά ασφαλής μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολές ή λανθασμένες επιλογές. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 2ο σου με τον Πλούτωνα στον 5ο σου φέρνει έξοδα που συνδέονται με τη διασκέδαση, τα παιδιά ή μια αισθηματική υπόθεση. Πρόσεξε τις παρορμητικές αγορές και μην προσπαθήσεις να εντυπωσιάσεις κάποιον/α προσφέροντας περισσότερα από όσα αντέχει το πορτοφόλι σου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, απόφυγε να συνδέσεις την αγάπη με υλικές αποδείξεις και απαιτήσεις. Ωστόσο, οι εξελίξεις σε καλούν να αναγνωρίσεις την αξία σου.

Σκορπιός

Βρίσκεσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων και δύσκολα θα μπορέσεις να κρύψεις όσα αισθάνεσαι. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 1ο σου με τον Πλούτωνα στον 4ο σου δημιουργεί ένταση ανάμεσα στις προσωπικές σου επιθυμίες και στις απαιτήσεις της οικογένειας. Ενα πρόσωπο από το οικείο σου περιβάλλον μπορεί να προσπαθήσει να επηρεάσει τις αποφάσεις σου. Απόφυγε τις χειριστικές συμπεριφορές και μην επιτρέψεις σε παλιές πληγές να καθορίσουν τη στάση σου. Ζητήματα σπιτιού ή ακίνητης περιουσίας χρειάζονται προσοχή. Ωστόσο, διεκδίκησε όσα θέλεις, χωρίς να δημιουργήσεις συγκρούσεις.

Τοξότης

Παρασκηνιακές συζητήσεις και πληροφορίες που δεν είχες στη διάθεσή σου δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 12ο σου με τον Πλούτωνα στον 3ο σου μπορεί να αποκαλύψει ένα μυστικό, μια συζήτηση ή τα πραγματικά κίνητρα κάποιου προσώπου. Στα αισθηματικά, μια σχέση που δεν έχει ξεκάθαρη μορφή μπορεί να σε γεμίσει ανασφάλειες, ενώ παλιές επιθυμίες ίσως να επιστρέψουν. Μη βασιστείς σε υπονοούμενα και απόφυγε να βγάλεις συμπεράσματα. Αναζήτησε την αλήθεια με ψυχραιμία και μην επιτρέψεις στην καχυποψία να επηρεάσει τις αποφάσεις σου.

Αιγόκερως

Μια φιλία ή μια ομαδική συνεργασία μπορεί να δοκιμαστεί, ιδιαίτερα αν στηρίζεται σε διαφορετικές οικονομικές επιδιώξεις. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 11ο σου με τον Πλούτωνα στον 2ο σου φέρνει στην επιφάνεια ανταγωνισμούς, ζήλια ή διαφωνίες για χρήματα και συμφέροντα. Κάποιος/α ίσως επιχειρήσει να σε επηρεάσει, χρησιμοποιώντας συναισθηματική ή οικονομική πίεση. Απόφυγε δανεικά μεταξύ φίλων και μην επενδύσεις σε μια πρόταση πριν εξετάσεις όλες τις λεπτομέρειες. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι ένας στόχος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές ανάγκες σου.

Υδροχόος

Η δημόσια εικόνα και οι επαγγελματικές σου σχέσεις χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς, καθώς μια σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να πάρει προσωπικές διαστάσεις. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 10ο σου με τον Πλούτωνα στον 1ο σου σε κάνει φιλόδοξο/η και αποφασιστικό/ή, αλλά και λιγότερο πρόθυμο/η να δεχτείς περιορισμούς. Ενα πρόσωπο κύρους ίσως ασκήσει πίεση ή προσπαθήσει να ελέγξει τις επιλογές σου. Απόφυγε τις παρασκηνιακές κινήσεις και μην αφήσεις την ανάγκη για αναγνώριση να σε οδηγήσει σε ακραίες αντιδράσεις. Αξιοποίησε τη δύναμη και τον μαγνητισμό σου δημιουργικά.

Ιχθύες

Οι πεποιθήσεις και τα σχέδιά σου για το μέλλον έρχονται αντιμέτωπα με φόβους ή απωθημένα που δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί. Το τετράγωνο της Αφροδίτης στον 9ο σου με τον Πλούτωνα στον 12ο σου μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες γύρω από ένα ταξίδι, μια σπουδή ή μια σχέση με άτομο που βρίσκεται μακριά. Κρυφές επιθυμίες και παλιές συναισθηματικές ιστορίες επανέρχονται, δυσκολεύοντάς σε να δεις καθαρά τις προθέσεις ενός προσώπου. Απόφυγε παρασκηνιακή κατάσταση που μπορεί αργότερα να σε εκθέσει. Μην αφήσεις την ενοχή ή τον φόβο να περιορίσουν την εξέλιξή σου.