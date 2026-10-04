Μαζί με τον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα

Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί ελαιοπαραγωγοί ασκούν πίεση και ζητούν μέτρα από την Ε.Ε., προκειμένου να στηριχθεί η τιμή του ελαιολάδου. Είναι η μόνη ελπίδα των Ελλήνων και Μεσσήνιων για να αποφευχθεί η κατάρρευση της τιμής και του εισοδήματός τους. Το γεγονός ότι η χώρα ανήκει στην Ε.Ε. και προϊόντα όπως το ελαιόλαδο αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο μιας μεγάλης αγοράς και τυγχάνουν προστασίας - γιατί εξαρτάται από αυτά το εισόδημα εκατομμυρίων παραγωγών- είναι μια τεράστια κατάκτηση και ασφάλεια που δεν πρέπει να παραβλέπεται.

Η συνολική πίεση λοιπόν των ελαιοπαραγωγών στην Ε.Ε. αποτελεί σημαντικό παράγοντα που θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Στην Ελλάδα μένουμε πολλές φορές σε ελλιπείς αναγνώσεις των διεθνών συσχετισμών, αλλά και της συμμετοχής της χώρας σε συμμαχίες και ενιαίες οικονομικές οντότητες. Τα σύνδρομα κατατρεγμού αλλά και οι λογικές της «ψωροκώσταινας» έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τους εαυτούς μας.

Οι λαϊκιστές, που αξιοποιούν την άγνοια του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί συνολικά ο κόσμος και η Ε.Ε., πουλούν «υπερηφάνεια» και «τιμές ασφαλείας» ως λύσεις σε προβλήματα ευημερίας και ανάπτυξης. Ευτυχώς μέχρι τώρα οι θεωρίες αυτές δεν δοκιμάστηκαν στην πράξη γιατί, έστω και την ύστατη ώρα, «ο θεός της Ελλάδας» απομονώνει την ανοησία και μας προφυλάσσει από την καταστροφή της οικονομικής κατάρρευσης.

Η στήριξη του ελαιολάδου, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα συνοχής των χωρών του Νότου της Ε.Ε., δεν είναι αυτονόητη αντίθετα, χρειάζεται ενιαίες πολιτικές και αιτήματα. Η Ελλάδα δεν παίζει δυστυχώς τον ρόλο που θα μπορούσε, και αυτό έχει να κάνει με μια σειρά από παράγοντες. Δεν διαθέτει προφανώς το λόμπι που διαθέτει η Ιταλία, ούτε βεβαίως το μέγεθος παραγωγής της Ισπανίας. Επιπρόσθετα, ξοδεύει πολιτικό κεφάλαιο για να πείσει ότι τα χρήματα που λαμβάνει δεν θα χαθούν σε περίεργες διαδρομές μεταξύ του «Φραπέ», του «Χασάπη» και τα «λούσα της Πόπης»!

Η διαχείριση των επιδοτήσεων έχει στοιχίσει σημαντικά στη χώρα μας. Έχει χαθεί η αξιοπιστία και η δυνατότητα να ασκηθεί πίεση για τη στήριξη των προϊόντων και του εισοδήματος των αγροτών. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πολλαπλές προεκτάσεις και, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να απασχολεί και στο μέλλον. Ήδη ζητούν από τη χώρα να επιστραφούν πόροι πίσω, ενώ η καταβολή επιδοτήσεων δυσκολεύει και καθυστερεί. Η αμφιβολία αν θα καταβληθούν έγκαιρα φέτος οι επιδοτήσεις είναι η πρώτη εμφανής επίπτωση, και είναι φανερό πλέον ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τα επόμενα χρόνια.

Η κυβέρνηση είναι φανερό ότι δεν μπορεί να δώσει λύση και να επιταχύνει την υποβολή δηλώσεων ενίσχυσης, και η καταβολή προκαταβολής τέλος Οκτωβρίου φαντάζει πλέον αδύνατη. Οι Μεσσήνιοι ελαιοπαραγωγοί θα βρεθούν έτσι σε δύσκολη θέση, μιας και θα πρέπει να αναζητήσουν πόρους για να ξεκινήσουν την ελαιοσυγκομιδή. Σε μια χρονιά που υπάρχει παραγωγή, το να μην υπάρχουν πόροι για αγορά εξοπλισμού αλλά και πρόσθετη φυτοπροστασία για να αποφευχθούν ασθένειες της τελευταίας στιγμής, αποτελεί μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη με σημαντικές συνέπειες στο εισόδημα των παραγωγών και την οικονομία της περιοχής.

Η ενιαία στάση των χωρών του Νότου και η πίεση για μέτρα είναι το μεγάλο όπλο που μπορεί να κρατήσει την ελαιοπαραγωγή. Η περιοχή και η χώρα είναι βεβαίως απούσες από όλα αυτά, αλλά κατά το γνωστό «μαζί με τον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα». Ας μην γελιόμαστε, αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα, με αποτέλεσμα το εισόδημα από το ελαιόλαδο, παρά τα σκαμπανεβάσματα, να παραμένει μια σταθερά αποδοτική επιλογή για τους παραγωγούς. Αυτό βεβαίως από μόνο του δεν αρκεί και, όπως πολλές φορές έχει σημειωθεί, η περιοχή χρειάζεται να φύγει από τη χύμα διακίνηση και να περάσει στην τυποποίηση και την πώληση με ταυτότητα και κατοχυρωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Χρειάζεται βασικά να φύγουμε από τους μύθους και τις καταγγελίες και να περάσουμε στην πραγματικότητα της αγοράς και των κανόνων της. Δεν είναι εύκολο, αλλά χρειάζεται να απελευθερωθούμε από αντιλήψεις και μύθους που μας κρατούν καθηλωμένους στη μιζέρια του φτωχού, κατατρεγμένου, αποσυνάγωγου συγγενή. Απαιτείται να διεκδικήσουμε και να επιτύχουμε τη δημιουργία μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώρας με κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

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