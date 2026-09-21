Λάρισα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον αιφνίδιο θάνατο του 15χρονου (βίντεο)

Το φως δημοσιότητας βλέπουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για τον αιφνίδιο θάνατο του 15χρονου στην Καρίτσα Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εξέταση έδειξε πως το νεαρό παιδί αντιμετώπιζε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό εύρημα που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατέρρευσε ξαφνικά το βράδυ της Κυριακής, χωρίς να υπάρχει γνωστό ιστορικό προβλημάτων υγείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πάντως, η διερεύνηση δεν σταματά στο συγκεκριμένο εύρημα. Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ιατρικές πηγές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι ο 15χρονος ήταν ένα πολύ ανεπτυγμένο παιδί, χωρίς γνωστό ιστορικό υγείας. Όταν έφθασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο καρδιακός ρυθμός του ήταν μη απινιδώσιμος, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι πάθηση κατά την οποία παρατηρείται πάχυνση του καρδιακού μυός και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με σοβαρές αρρυθμίες ή αιφνίδια καρδιακά επεισόδια. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τελική ιατροδικαστική εκτίμηση θα προκύψει μόνο μετά την ολοκλήρωση και των εργαστηριακών εξετάσεων.

Πηγή: news247.gr