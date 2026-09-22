Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέθεσε η γραμματέας του ιατρείου (βίντεο)

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να προκύψουν τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που θεωρούνται καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή κατέθεσε η γραμματέας του ιατρείου, η οποία βρισκόταν σε βάρδια το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου.

Η 28χρονη κατέθεσε σήμερα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών, ενώ είχε προηγουμένως εξεταστεί δύο φορές από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γραμματέας φέρεται να υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 15:30, προσήλθε άλλος ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού. Όπως υποστήριξε ο γιατρός αρχικά ξεκουραζόταν σε καναπέ του ιατρείου και στη συνέχεια εξέτασε τον συγκεκριμένο ασθενή, προχωρώντας μάλιστα σε συνταγογράφηση εξετάσεων. Η υπεράσπιση επικαλείται σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 16:06.

Η ίδια μάρτυρας είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο γύρω στις 15:30, παρότι το προγραμματισμένο ραντεβού του ήταν μεταξύ 13:00 και 13:30.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου λίγο μετά τις 16:00 και ότι το ασθενοφόρο έφτασε περίπου πέντε λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι διασώστες παρέλαβαν τον τραγουδιστή εν ζωή και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν διευκρινίσεις για τα σημεία της κατάθεσής της, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν και άλλοι εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις μεταξύ ορισμένων μαρτυρικών καταθέσεων.

Την ίδια ώρα, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Παράλληλα, κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, η διερεύνηση δεν περιορίζεται μόνο στο περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά επεκτείνεται και στην ευρύτερη δραστηριότητα που συνδέεται με την υπόθεση. Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ότι από τα μέχρι στιγμής δεδομένα «κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους».

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης οι επικοινωνίες της κατηγορούμενης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος κατέθεσε χθες ως μάρτυρας στον ανακριτή. Ο ίδιος δήλωσε ότι προσήλθε αυτοβούλως για να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας φέρεται να είναι ο παραλήπτης φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει ότι το μηχάνημα είχε δηλωθεί ως συνοδός εξοπλισμός θεραπείας όζοντος και βρισκόταν υπό έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες γίνονταν ενέργειες απόκρυψης στοιχείων που αφορούσαν τη χρήση του.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και οι επικοινωνίες της κατηγορούμενης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος κατέθεσε χθες στον ανακριτή ως μάρτυρας. Ο ίδιος δήλωσε ότι προσήλθε προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης και να βοηθήσει το έργο της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής είναι το πρόσωπο στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της δικογραφίας, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να απέστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του τόνισε ότι ο εντολέας του είναι μάρτυρας στην υπόθεση, προσήλθε αυτοβούλως στις αρχές και συνεργάζεται πλήρως με τις δικαστικές αρχές.

Πηγή: ertnews.gr