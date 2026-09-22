Εργασίες σε τρία σημεία για το δίκτυο ύδρευσης

Στο Ιστορικό Κέντρο, στην οδό Ιθώμης και στη Φυτειά, συνεχίζεται το σημαντικό έργο της γ’ φάσης της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Καλαμάτας, που υλοποιείται με εργολαβία της ΔΕΥΑΚ.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης, στο έργο της γ’ φάσης αντικατάστασης προβλέπονται, ακόμα, εργασίες στην οδό Φαρών, από Βασιλ. Γεωργίου έως και Πλάτωνος, στην οδό Ακρίτα, από Βασιλ. Γεωργίου έως και Κοραή και στην οδό Καλλιπατείρας, από το γήπεδο Μεσσηνιακού έως και την οδό Σφακιανάκη.

Το έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - γ’ φάση, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και υλοποιείται με έκπτωση 10%.

Στην τελευταία συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε παράταση 9 μηνών, έως τις 2 Ιουνίου 2027, για την ολοκλήρωση του έργου αντικατάστασης γ’ φάση, στην πόλη.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ που αποδέχθηκε το Δ.Σ., “η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού εξέτασε την αίτηση του αναδόχου και τα στοιχεία που αφορούν την πορεία εκτέλεσης του έργου, διαπίστωσε ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι και έχουν επηρεάσει την ομαλή εξέλιξη και τον αρχικό προγραμματισμό των εργασιών”.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος επικαλείται τους ακόλουθους λόγους:

“α) Έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένες βροχοπτώσεις, τα οποία επηρέασαν την ομαλή

εκτέλεση των εργασιών. β) Εντοπισμό απρόβλεπτων υφιστάμενων δικτύων και προβλημάτων που οφείλονται στην παλαιότητα και την υφιστάμενη κατάσταση των δικτύων. γ) Περιορισμούς στην εκτέλεση εργασιών κατά την τουριστική περίοδο, λόγω της ανάγκης διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της πόλης και της ελαχιστοποίησης της όχλησης των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών. δ) Ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, λόγω απαιτούμενων πρόσθετων ποσοτήτων και νέων τιμών, γεγονός που επηρεάζει τον προγραμματισμό και την εξέλιξη των εργασιών”.

Γ.Σ.