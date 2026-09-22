Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε έργο για δημοτικό φωτισμό

Στην έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης» προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως στον χρόνο που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση και την παραλαβή του έργου.

Πρόκειται για έργο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, με αρχικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού. Η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, με συμβατικό ποσό 186.321,44 ευρώ με ΦΠΑ και αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης τις 27 Φεβρουαρίου 2022.

Η πορεία του έργου, ωστόσο, περιέλαβε διαδοχικές παρατάσεις και επιμηκύνσεις του χρονοδιαγράμματος, με την περαίωσή του να καταγράφεται τελικά στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η βεβαίωση περαίωσης εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ενώ το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφηκε στις 23 Ιουλίου 2025.

Στο ζήτημα της χρονικής αυτής απόστασης στάθηκε κατά τη συζήτηση ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, ζητώντας διευκρινίσεις τόσο για τις καθυστερήσεις μέχρι την οριστική έγκριση όσο και για το πού ακριβώς αποτυπώθηκε η βελτίωση του φωτισμού.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανέφερε ότι κατά την εξέλιξη του έργου υπήρξαν παρατάσεις εξαιτίας εκκρεμοτήτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις αντικαταστάσεις στην οδό Κουτσομητοπούλου. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής όπου υπήρξε βελτίωση του φωτισμού στάθηκε στο Δυτικό Κέντρο.

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επισημαίνει ότι το αντικείμενο της εργολαβίας αφορούσε συνολικά τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων φωτισμού της πόλης. Το έργο είχε ήδη περάσει από τη διαδικασία συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής, ενώ η σχετική επιτροπή είχε συγκροτηθεί με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής το 2025.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκε και το ευρύτερο ζήτημα του οδοφωτισμού της Καλαμάτας και ειδικότερα το πρόγραμμα JESSICA για την αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι η διαδικασία προχωρά, επισημαίνοντας παράλληλα τη μεγάλη χρονική διάρκειά της, καθώς –όπως σημείωσε– έχει πλέον φθάσει στο όγδοο έτος.

Τ.Αν.