"Ντου" στο πανηγύρι της Μεσσήνης: Βρέθηκαν 12.831 προϊόντα "μαϊμού" - 3 συλλήψεις

Πρόκειται για 12.831 απομιμητικά είδη ένδυσης που κατάσχεσαν οι αστυνομικές και ελεγκτικές αρχές της Μεσσηνίας, ενώ προχώρησαν και σε τέσσερις συλλήψεις, με τα σχετικά πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν να ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ!

Η έφοδος των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας, με στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή και με υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι σε πάγκους στο πανηγύρι της Μεσσήνης, στα πλαίσια δράσεων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι σε τρεις πάγκους με ρούχα, οι επαγγελματίες από Καλαμάτα και Αθήνα να πωλούν “μαϊμού” προϊόντα, δηλαδή απομιμήσεις επώνυμων εταιρειών που έφεραν παραποιημένα εμπορικά σήματα, ενώ δεν είχαν τα νόμιμα παραστατικά.

125.000 ευρώ τα πρόστιμα

Ειδικότερα συνελήφθη μια 59χρονη και κατασχέθηκαν από τον πάγκο της 3.316 απομιμητικά προϊόντα, ενώ της επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Παράλληλα βρέθηκε και μία θερμομεταφορική πρέσα, με την οποία βάζουν στάμπες σε μπλουζάκια, η οποία κατασχέθηκε αλλά της αποδόθηκε με μεσεγγύηση.

Σε έναν άλλο πάγκο κατασχέθηκαν 2.541 ρούχα “μαϊμού” και συνελήφθη ο 39χρονος που τα πωλούσε παράνομα, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Η τρίτη περίπτωση αφορά έναν πάγκο με 6.974 απομιμητικά είδη ρουχισμού, τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 62χρονος πατέρας και ο 35χρονος γιος του συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε πολύ… τσουχτερό πρόστιμο που φτάνει τις 100.000 ευρώ!

Τα 12.831 κατασχεμένα προϊόντα θα καταστραφούν όπως ορίζει η νομοθεσία, ενώ ένα μικρό μέρος τους μένει ως πειστήριο.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί Σημάτων και οδηγήθηκαν σήμερα στον Εισαγγελέα Καλαμάτας. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.

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