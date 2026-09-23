Συνολικά 103 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Οκτώβριο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει τον Οκτώβριο 103 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής για πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία.

Από αυτά, 81 θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης σε 55 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 22 διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες

Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχοντες μπορούν να προετοιμαστούν για την αναζήτηση εργασίας και να ενημερωθούν για τα βήματα ανάπτυξης μίας επιχειρηματικής ιδέας.

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη;

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μίας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Διά ζώσης εργαστήρια

Τα διά ζώσης εργαστήρια διαρκούν 3 ώρες. Η ώρα έναρξης κυμαίνεται από τις 09:00 έως τις 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2.

Οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, στέλνοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης.

Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με email από το ΚΠΑ2. Το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/dia-zosis-ergastiria?tab=proghramma-erghastirion&tab2=proghramma-erghastirion-2026&tab3= Διαδικτυακά e-Εργαστήρια Τα 22 διαδικτυακά εργαστήρια διαρκούν 2 ώρες το καθένα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα και τις θεματικές ενότητες και να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Σε κάθε διαδικτυακό εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν έως 50 άτομα.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, τηρείται σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις του εργαστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα διαδικτυακά εργαστήρια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ