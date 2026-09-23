Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε τουριστική εκδήλωση στη Νάπολη

Τη συμμετοχή της στην τουριστική εκδήλωση Choose Greece, που θα πραγματοποιηθεί στη Νάπολη στις 28 Σεπτεμβρίου, προετοιμάζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, απευθύνοντας πρόσκληση σε δήμους, φορείς, ενώσεις, συλλόγους και οργανισμούς του τουριστικού κλάδου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει παρουσίαση του προορισμού και οργανωμένες B2B συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, tour operators, δημοσιογράφους και εκπροσώπους της ιταλικής τουριστικής αγοράς.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, στις 29 Σεπτεμβρίου, την επόμενη ημέρα της εκδήλωσης, οι ελληνικές συμμετοχές θα έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν έντυπο και άλλο διαφημιστικό υλικό στο κοινό, σε ειδικά διαμορφωμένη τέντα σε κεντρικό σημείο του Δημαρχείου της Νάπολης.

Τη δράση υποστηρίζουν ο Δήμος Νάπολης, η Περιφέρεια Καμπανίας, το Εμπορικό Επιμελητήριο Νάπολης, η FIAVET, ο Δήμος Σαλέρνο και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, καθώς και οι Grimaldi, Aegean Airlines και Volotea.

Το κόστος συμμετοχής θα καθοριστεί ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 23 Σεπτεμβρίου μέσω της πλατφόρμας Connect του Visit Peloponnese. Μετά την υποβολή της αίτησης, η ομάδα του Visit Peloponnese θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για το κόστος, τους όρους και τον συντονισμό της συμμετοχής.