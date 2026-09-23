Συναυλία στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας: Mε τον Γάλλο Jean-Pierre Dussert και τον Γιώργο Νικολαΐδη

Συναυλία με τον Γάλλο πιανίστα Jean-Pierre Dussert και τον φλαουτίστα Γιώργο Νικολαΐδη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ., στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, στο πλαίσιο του 3ου Kardamili Art & Docs Festival, και πραγματοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου, ώστε να μπορούν να την παρακολουθήσουν μαθητές του

Μουσικού Σχολείου, μαθητές από δομές ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς της πόλης. Ο Jean-Pierre Dussert, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στην Καλαμάτα το 2024, στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, έχει μια ιδιαίτερη προσωπική και καλλιτεχνική διαδρομή. Ως αυτιστικός, έζησε από την ηλικία των 15 έως τα 42 χρόνια του σε ίδρυμα, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε σημαντική μουσική πορεία ως πιανίστας. Στη δράση έχουν προσκληθεί επίσης ο «Κήπος της Λυσούς» και το ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ, προκειμένου να συμμετάσχουν παιδιά και νέοι με αναπηρία. Η συναυλία αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία γνωριμίας των μαθητών με τη μουσική και την καλλιτεχνική διαδρομή του Jean-Pierre Dussert.

Η μουσική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών θα παρουσιαστεί και στην Καρδαμύλη, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 9 μ.μ., στο Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης, στο πλαίσιο του 3ου Kardamili Art & Docs Festival.