Χρειάζεται παρέμβαση

Επικίνδυνες λακκούβες έχουν δημιουργηθεί στην οδό Μαιζώνος, στο τμήμα μεταξύ Σανταρόζα και Κορώνης, προκαλώντας προβλήματα στην ασφαλή διέλευση οδηγών και δικυκλιστών.

Το σημείο χρειάζεται άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς σε περίπτωση βροχόπτωσης οι λακκούβες καλύπτονται από νερό και γίνονται ακόμη πιο δύσκολα αντιληπτές και επικίνδυνες.

Τ.Αν.