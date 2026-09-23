Καλαμάτα: Τον Οκτώβριο η έκθεση «Τέχνη και γραφή» - Στο επίκεντρο Χρύσα Βαρδέα-Μαυρομιχάλη και Γιάννης Μπουτέας

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Οκτώβριο μία σημαντική εικαστική διοργάνωση, καθώς στο Μέγαρο Χορού θα παρουσιαστεί η κεντρική έκθεση του Εικαστικού Τομέα της Κ.Ε. Φάρις με τίτλο «Τέχνη και γραφή».

Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 12 μ., ενώ η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου 2026. Η έκθεση θα περιλαμβάνει εικαστικά έργα διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων και γλυπτών, τα οποία προέρχονται από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και της ευρύτερης Ευρώπης. Κεντρικός της άξονας είναι η σχέση της γραφής με την τέχνη και ο τρόπος με τον οποίο ο γραπτός λόγος ενσωματώνεται στα εικαστικά έργα, άλλοτε ως ερμηνευτικό εργαλείο και άλλοτε ως αυτόνομο καλλιτεχνικό στοιχείο.

Όπως ενημέρωσε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις» ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Τομέα, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, η συγκέντρωση των έργων έχει ήδη ξεκινήσει, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μέσα από λέξεις, φράσεις, αποσπάσματα λογοτεχνικών και ποιητικών κειμένων, σημειώσεις, βιβλία, περιοδικά και άλλα ευρεθέντα αντικείμενα, η έκθεση επιχειρεί να φωτίσει τις πολλαπλές λειτουργίες της γραφής στην εικαστική δημιουργία. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαδρομή από την παραδοσιακή καλλιτεχνική έκφραση έως τη σύγχρονη ψηφιακή εικόνα, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία με έντονο αισθητικό και νοηματικό ενδιαφέρον.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η ιστορικός τέχνης Μπία Παπαδοπούλου και ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης.

Η έκθεση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φθινοπώρου για την Καλαμάτα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της πόλης ως σημείου αναφοράς για τις εικαστικές τέχνες και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Περιλαμβάνει έργα 32 καταξιωμένων εικαστικών —από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και διαφορετικές γενιές— που ενσωμάτωσαν το λόγο και τη γραφή στα έργα τους· αλλά και πολλούς από τους σημαντικότερους Έλληνες και τις σημαντικότερες Ελληνίδες της διασποράς που διέπρεψαν παγκοσμίως, όπως οι Χρύσα Βαρδέα-Μαυρομιχάλη, Θεόδωρος Στάμος, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Στηβ Αντωνάκος, Αλέξης Ακριθάκης, Παύλος, Γιάννης Μπουτέας κ.α..

Ο κ. Λαμπρινίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση δύο καλλιτεχνών με την ευρύτερη περιοχή, κάνοντας αναφορά στην καταγωγή της Χρύσας Βαρδέα-Μαυρομιχάλη από τη Μάνη, αλλά και στον Γιάννη Μπουτέα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και διατηρούσε το ατελιέ του στην Πύλο.