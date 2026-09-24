Τι λένε τα ζώδια σήμερα (24/9)

Κριός

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς στον 12ο οίκο σου και σε κάνει περισσότερο εσωστρεφή, ευαίσθητο/η και δεκτικό/ή στα εξωτερικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να γίνεσαι διαισθητικός/ή. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 3ο οίκο σου μπορεί να φέρει μια ξαφνική είδηση, μια ανατροπή στο πρόγραμμά σου ή ένταση σε μια συζήτηση. Πρόσεξε ιδιαίτερα στις μετακινήσεις και μην απαντήσεις παρορμητικά σε ένα σχόλιο που σε ενοχλεί. Παρασκηνιακές πληροφορίες ίσως σε αναστατώσουν.

Ταύρος

Η Σελήνη από σήμερα περνά στους Ιχθύς στον 11ο οίκο σου και στρέφει την προσοχή στις φιλίες, στις κοινωνικές επαφές και στους στόχους σου. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 2ο οίκο σου μπορεί να φέρει απρόβλεπτα έξοδα ή να δημιουργήσει εντάσεις σε σχέση με μια οικονομική συμφωνία. Ισως χρειαστεί να αλλάξεις τα σχέδιά σου επειδή τα δεδομένα δεν εξελίσσονται όπως περίμενες. Απόφυγε τις αγορές που γίνονται από ενθουσιασμό και μην αφήσεις τις ανασφάλειες να επηρεάσουν την αυτοπεποίθησή σου.

Δίδυμοι

Οι επαγγελματικές σου υποχρεώσεις έρχονται στο προσκήνιο, μιας και η Σελήνη περνά στους Ιχθύς στον 10ο οίκο σου και σε κάνει περισσότερο ευαίσθητο/η απέναντι στην εικόνα που παρουσιάζεις. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στο ζώδιό σου μπορεί να προκαλέσει μια ξαφνική αλλαγή, μια ανατροπή ή εντάσεις με ένα πρόσωπο που προσπαθεί να περιορίσει τις επιλογές σου. Μην αντιδράσεις παρορμητικά και απόφυγε αποφάσεις που θα επηρεάσουν την επαγγελματική σου πορεία χωρίς να έχεις εξετάσει όλες τις συνέπειες.

Καρκίνος

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς στον 9ο οίκο σου και ενισχύει την ανάγκη σου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, να ταξιδέψεις, να ασχοληθείς με ένα σχέδιο που αφορά τις σπουδές και το μέλλον σου ή γενικότερα να ξεφύγεις από την καθημερινότητά σου. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 12ο οίκο σου μπορεί να φέρει ξαφνικές ανησυχίες, μια παρασκηνιακή πληροφορία ή μια απρόβλεπτη αλλαγή που διαταράσσει προσωρινά το πρόγραμμά σου. Μην αφήσεις φόβους και αρνητικές σκέψεις να σε απομακρύνουν από τον στόχο σου.

Λέων

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς στον 8ο οίκο σου και φέρνει στην επιφάνεια οικονομικές εκκρεμότητες, κοινές υποχρεώσεις και βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 11ο οίκο σου μπορεί να προκαλέσει μια απρόβλεπτη εξέλιξη σε ένα φιλικό πρόσωπο ή σε ένα σχέδιο που θεωρούσες δεδομένο. Μην αφήσεις τη συμπεριφορά των άλλων να ενισχύσει την καχυποψία σου και απόφυγε οικονομικές συμφωνίες χωρίς ξεκάθαρους όρους. Ευνοούνται οι αλλαγές που ομορφαίνουν τον προσωπικό σου χώρο.

Παρθένος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Σελήνη περνά στους Ιχθύς στον 7ο οίκο σου και σε κάνει περισσότερο ευαίσθητο/η απέναντι στις διαθέσεις των άλλων. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 10ο οίκο σου μπορεί να φέρει ξαφνικά μια επαγγελματική ανατροπή ή μια απαίτηση από τον/ην σύντροφό σου που θα επηρεάσει τη σχέση σας. Προσπάθησε να μην αντιδράσεις απότομα σε μια αλλαγή προγράμματος και μη θεωρήσεις ότι αδιαφορούν για τις ανάγκες σου.

Ζυγός

Η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική, καθώς η Σελήνη περνά στον 6ο οίκο σου στους Ιχθύς και αυξάνει τις επαγγελματικές και πρακτικές υποχρεώσεις. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 9ο οίκο σου μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές σε ταξιδιωτικό σχέδιο, διαδικαστική υπόθεση ή πρόγραμμα σπουδών. Μην αφήσεις τις όποιες καθυστερήσεις να σε αποσυντονίσουν και έλεγξε προσεκτικά τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσεις. Μπορεί να δεχθείς μια μικρή οικονομική διευκόλυνση ή την αναγνώριση που χρειάζεσαι.

Σκορπιός

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων στον 5ο οίκο σου και ενισχύει τη δημιουργικότητα, τον ρομαντισμό και την ανάγκη σου να απολαύσεις περισσότερο τη ζωή. Ωστόσο, το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 8ο οίκο σου μπορεί να προκαλέσει μια ξαφνική οικονομική απαίτηση που μπορεί να είχες και ξεχασμένη να φέρει στην επιφάνεια ανασφάλειες και έντονα συναισθήματα. Απόφυγε τις ζήλιες και την καχυποψία. Μπορείς να ανανεώσεις την εμφάνισή σου και να πλησιάσεις ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει.

Τοξότης

Το σπίτι και η οικογένεια έρχονται στο επίκεντρο, καθώς η Σελήνη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων στον 4ο οίκο σου και αυξάνει την ανάγκη σου για ασφάλεια και ηρεμία. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 7ο οίκο σου, μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες αντιδράσεις από τον/ην σύντροφό σου ή έναν/μία συνεργάτη/ιδα. Μια αλλαγή στα σχέδια ίσως σε αναστατώσει, όμως χρειάζεται να αποφύγεις τα βιαστικά συμπεράσματα και τις απόλυτες θέσεις. Ακουσε τη διαίσθησή σου, αλλά μην εξιδανικεύεις καταστάσεις.

Αιγόκερως

Συζητήσεις, μετακινήσεις και πρακτικές υποχρεώσεις γεμίζουν το πρόγραμμά σου, καθώς η Σελήνη περνά στους Ιχθύς στον 3ο οίκο σου. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 6ο οίκο σου μπορεί να προκαλέσει κάποιες ξαφνικές αλλαγές στη δουλειά ή μια ασυνεννοησία που ανατρέπει τον προγραμματισμό σου. Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο απαντάς και μην αφήσεις τον εκνευρισμό να σε κάνει απότομο/η απέναντι σε συναδέλφους. Μια συνάντηση με φίλους/ες μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον μπορεί να σε χαροποιήσει.

Υδροχόος

Η Σελήνη περνά στον Ιχθύς στον 2ο οίκο σου και στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, στα αποκτήματα και στην ανάγκη σου να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 5ο οίκο σου μπορεί να σε παρασύρει σε πολλά και απρόβλεπτα έξοδα, μια αυθόρμητη αγορά. Μην αφήσεις τον ενθουσιασμό να καθορίσει τις επιλογές σου και απόφυγε να ρισκάρεις χρήματα. Μπορεί να λάβεις την υποστήριξη ενός σημαντικού προσώπου. Αξιοποίησε τη διπλωματία σου για να προωθήσεις έναν στόχο.

Ιχθύες

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου στον 1ο οίκο σου και ενισχύει τη διαίσθηση και την ανάγκη σου να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι. Το τετράγωνό της με τον Ουρανό στον 4ο οίκο σου μπορεί να προκαλέσει ξαφνικές αλλαγές και ανατροπές μέσα στο σπίτι, μια οικογενειακή ένταση και γενικότερα μια κατάσταση που επηρεάζει τη διάθεσή σου. Μην αντιδράσεις παρορμητικά και προσπάθησε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα χωρίς να δραματοποιήσεις την κατάσταση. Μια συνάντηση ή ένα σχέδιο για ένα ταξίδι μπορεί να σε ενθουσιάσει.