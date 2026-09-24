Καιρός: Βελτιωμένος σήμερα με 25άρια, αλλάζει το σκηνικό από Παρασκευή – Η πρόγνωση του Γ. Εμμανουήλ

Το φθινόπωρο φαίνεται πως έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά τις τελευταίες ημέρες.

Χαρακτηριστικά, νωρίς το πρωί στην Αττική καταγράφονται θερμοκρασίες της τάξης των 14-15 βαθμών Κελσίου στην Αττική.

Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα, αλλά από την Παρασκευή ένα νέο σύστημα φέρνει βροχές και σποραδικές καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Γιώργου Εμμαννουήλ.

Λίγες βροχές στα δυτικά – Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι

Τοπικές και ασθενείς βροχές αναμένονται έως και το μεσημέρι στη δυτική Κρήτη, τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, χωρίς, σύμφωνα με τον Γιώργο Εμμαννουήλ, να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ νωρίς το πρωί στα νοτιοανατολικά θα αγγίξουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, περίπου 2-3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 24-25 βαθμούς, ενώ στα νοτιοανατολικά θα αγγίξουν τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με λίγες μόνο νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι, με συνθήκες σχεδόν άπνοιας.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει επίσης τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μέτριοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Αλλάζει το σκηνικό από την Παρασκευή

Η καλοκαιρία δεν θα διαρκέσει για πολύ. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Εμμαννουήλ, την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά καλός, όμως από τις απογευματινές ώρες ένα νέο σύστημα θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά προς τη χώρα.

Το σύστημα αυτό αναμένεται να προκαλέσει βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.



Σάββατο με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Το Σάββατο το σύστημα θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας πλέον μεγάλο τμήμα της χώρας. Ιόνιο και ηπειρωτική Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στους 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή: Υποχωρεί το σύστημα, παραμένουν οι βροχές στα ανατολικά και νότια

Την Κυριακή το σύστημα θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Ωστόσο, θα παραμείνουν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν και πάλι τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη, στους 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχει ξεκάθαρα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Πρόγνωση: Γιώργος Εμμανουήλ – μεωτολόγος