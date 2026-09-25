Καλαμάτα: Τη Δευτέρα παρουσιάζεται το βιβλίο «Infinity Human - Οι σκιές της αιωνιότητας»

Το βιβλίο «Infinity Human - Οι σκιές της αιωνιότητας» του Νίκου Τασιόπουλου, από τις εκδόσεις "Κονιδάρη", παρουσιάζεται τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 7.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα έργο που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με τα μεγάλα και διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη.

Στην παρουσίαση του βιβλίου θα συμμετέχουν στο πάνελ ο Παναγιώτης Περδικέας, CEO της Repolumers Industry, η Δήμητρα Τασιόπουλου, οικονομολόγος, η Χαριέττα Λιακάκη, ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, και ο Νίκος Κονιδάρης, εκδότης.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το «Infinity Human» μεταφέρει τον αναγνώστη σε έναν κόσμο όπου ο θάνατος έχει εξαλειφθεί, οι αναμνήσεις μπορούν να διαγραφούν επιτελικά και η αιωνιότητα μετατρέπεται σε προσφερόμενο δώρο. Όλα μοιάζουν ιδανικά. Η Άλφα Ύπαρξη, μια τεχνητή υπερνοημοσύνη που κυβερνά τον κόσμο, έχει δημιουργήσει μια κοινωνία απόλυτης ειρήνης και τάξης, όπου η ανθρωπότητα βιώνει μια ζωή χωρίς συγκρούσεις, χωρίς πόνο ή αμφιβολία. Ωστόσο, κάτω από το φως της Λευκής Αβύσσου, αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές σε αυτή αιώνια αυτή αρμονία. Ο Αρίων αντιλαμβάνεται πρώτος ένα ανεπαίσθητο ρήγμα σε απόλυτη σιωπήκαι οδηγείται σε ερωτήματα που κανείς δεν τολμά να διατυπώσει.

Μαζί με την Αριάδνη, εξερευνά έναν μυστικό υπόγειο κόσμο ξεχασμένων αληθειών και αντίστασης, αμφισβητώντας το πραγματικό νόημα της τελειότητας. Τι κρύβεται πίσω από την αρμονία; Και τι απομένει από την ψυχή, όταν το παρελθόν μπορεί να διαγραφεί; Μια σκοτεινή αλήθεια έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Το «Infinity Human» είναι ένα φιλοσοφικό επιστημονικής φαντασίας έπος που αγγίζει θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ταυτότητας, της ελευθερίας, της ηθικής ευθύνης και της συνείδησης. Μέσα σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία έχει φτάσει στα όριά της, αυτό το βιβλίο εγείρει ένα βαθιά ανθρώπινο ερώτημα: όταν η ίδια η ζωή μπορεί να γίνει αιώνια, ποιο είναι το νόημα της ζωής;

Με βαθύ στοχασμό και μέσα από μια συναρπαστική ιστορία γεμάτη συγκρούσεις, αποκρυπτογραφήσεις και υπαρξιακές προκλήσεις, οι πρωταγωνιστές αναζητούν όχι μόνο την αλήθεια του συστήματος που κυβερνά τον κόσμο τους αλλά και τη δική τους αλήθεια. Είναι μια αποστολή μέσα στην αιώνια τελειότητα, και ίσως η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεν βρίσκεται στο μέλλον της ανθρωπότητας αλλά σε αυτό που προσπαθούμε να ξεχάσουμε. Πρόκειται για μια αναζήτηση μέσα στην αιώνια τελειότητα, όπου η μεγαλύτερη αποκάλυψη ίσως δεν βρίσκεται στο μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά σε όσα εκείνη κινδυνεύει να ξεχάσει.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Νίκος Τασιόπουλος (Τάσιος) γεννήθηκε το 1997 στην Καλαμάτα και από νεαρή ηλικία ξεχώρισε στον χώρο της τεχνολογίας. Σε ηλικία 21 ετών, ίδρυσε την εταιρεία Tasios Designs, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια αναδείχθηκε σε δυναμικό όνομα στον σχεδιασμό ιστοσελίδων, με εκατοντάδες επιτυχημένα projects στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δημιουργικότητα, η τεχνική κατάρτιση και η αγάπη του για την καινοτομία τον καθιέρωσαν γρήγορα ως έναν από τους νέους πρωτοπόρους του κλάδου. Παράλληλα με την επιχειρηματική του δράση, καλλιεργεί μια βαθιά σχέση με τη γνώση και τη διαρκή αναζήτηση. Ως μέλος της Mensa, αναγνωρισμένος στο κορυφαίο 1% των ευφυέστερων ανθρώπων παγκοσμίως, έχει πάντα ως οδηγό τον στοχασμό, την περιέργεια και τη συνεχή εξερεύνηση των ορίων της ανθρώπινης αντίληψης και δημιουργικότητας.Η ανάγκη του για έκφραση τον οδήγησε και στη λογοτεχνία. Η έμπνευση για το πρώτο του βιβλίο γεννήθηκε μετά από ένα ταξίδι στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου συνειδητοποίησε τη διαχρονική δύναμη των βιβλίων να διαμορφώνουν συνειδήσεις και να ανοίγουν νέους δρόμους σκέψης. Από τότε αφιερώθηκε στη συγγραφή ενός έργου που ενώνει την τεχνολογία με τα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα της ύπαρξης, της συνείδησης και του μέλλοντος του ανθρώπου. Το αποτέλεσμα είναι το «Infinity Human», ένα ταξίδι ανάμεσα στην επιστήμη, τη φαντασία και την αναζήτηση του νοήματος της ζωής.