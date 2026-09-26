Eξι οι νεκροί από την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα (βίντεο)

Στους έξι ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τις δύο τελευταίες σορούς, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί ο εντοπισμός και των έξι ανθρώπων που αγνοούνταν κάτω από τα συντρίμμια.

Συνολικά έξι σοροί εντοπίστηκαν στα συντρίμμια, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στην ολοκλήρωση της ανάσυρσης και στην επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο τελευταίες σοροί φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου.

Στον πρώτο όροφο διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Στο σημείο είχε εντοπιστεί τσάντα που περιείχε το μισθωτήριο της κατοικίας, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενοίκων.

Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου διέμενε ηλικιωμένη Ελληνίδα μαζί με τον Βρετανό σύζυγό της. Η πρώτη σορός που είχε ανασυρθεί ανήκε στην ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον ηλικιωμένο σύζυγό της.

Συνεχίζεται η επιχείρηση

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων έργου συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης των μπάζων, προκειμένου να ερευνηθούν και τα τελευταία σημεία του κτηρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες και τρία σκυλιά της ΕΜΑΚ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να εξακριβώσει τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, μετά την απομάκρυνση και τον έλεγχο των συντριμμιών από τους δύο ορόφους, είχε απομείνει ένας χώρος περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, όπου τα μπάζα έφταναν σε ύψος περίπου 2 έως 2,5 μέτρων.

Στο συγκεκριμένο σημείο είχε επικεντρωθεί μεγάλο μέρος της επιχείρησης, καθώς υπήρχε η εκτίμηση ότι ενδέχεται να βρίσκονταν εκεί οι δύο τελευταίοι αγνοούμενοι, οι οποίοι πλέον έχουν εντοπιστεί νεκροί.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μεγάλο μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει και η απομάκρυνση των υλικών πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προκαλεί περαιτέρω αστάθεια.

Πηγή: ertnews.gr