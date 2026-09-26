Η Φεμινιστική Καλαμάτας για την απόπειρα γυναικοκτονίας

“Δεν θέλουμε να είμαστε γενναίες. Θέλουμε να είμαστε ελεύθερες.

Δεν θέλουμε να περιμένουμε το χειρότερο για να πάρουμε θέση. Δεν θέλουμε να χρειάζεται μια γυναίκα να κινδυνεύσει περισσότερο για να θεωρηθεί αρκετά σοβαρό αυτό που της συμβαίνει.

Και δεν θα αφήσουμε κανέναν να νομίζει πως μπορεί να τρομοκρατεί τις θηλυκότητες αυτής της πόλης. Πριν λίγους μήνες η Καλαμάτα πήρε θέση. Και τους είδε. Και τους είπε πως δεν τους παίρνει. Τους βλέπουμε. Δεν είμαστε μόνες. Καμία δεν θα είναι μόνη. Και όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, ο φόβος έχει ήδη αλλάξει πλευρά”.