Ο Πτωχός στον εορτασμό της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών γιορτάστηκε προχθές Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στην Πύλο η Παναγία Μυρτιδιώτισσα, πολιούχος και προστάτιδα της πόλης, παρουσία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Ο περιφερειάρχης παρέστη στη θεία λειτουργία στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στη συνέχεια ακολούθησε τη λιτάνευση της εικόνας στους δρόμους της Πύλου, μαζί με εκπροσώπους της εκκλησίας, της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και πλήθος πιστών.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις είχαν ξεκινήσει το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου με τον μέγα πανηγυρικό εσπερινό, ενώ παράλληλα με τον θρησκευτικό εορτασμό πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Πύλου.

Η εορτή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας αποτελεί κάθε χρόνο ιδιαίτερη ημέρα για την Πύλο και συνδέεται με τη θρησκευτική παράδοση και την ιστορία της τοπικής κοινωνίας.

Με αφορμή τον εορτασμό, ο Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για την Πύλο και τους ανθρώπους της. Η σημερινή ημέρα μάς φέρνει όλους πιο κοντά, μέσα από την πίστη, την παράδοση και τους δεσμούς που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις και τις αξίες του τόπου μας. Χρόνια πολλά!».