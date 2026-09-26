“Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά”: Με επιτυχία ξεκίνησε το φεστιβάλ στη Στούπα

Με επιτυχία και τη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών ξεκίνησε χθες, Παρασκευή, στη Στούπα Δυτικής Μάνης το Φεστιβάλ «Στα Ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά», που διοργανώνει η KALLIERGON syn., μετατρέποντας για ένα τριήμερο την παραλιακή ζώνη της Στούπας και της Καλόγριας σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού, μνήμης και δημιουργίας.

Η πρώτη ημέρα έδωσε το στίγμα της διοργάνωσης μέσα από δράσεις που συνέδεσαν τη σύγχρονη ζωή του τόπου με την ιστορία του Νίκου Καζαντζάκη και του Γιώργη Ζορμπά.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο, από τις 10 το πρωί, με την «Εικαστική βηματογραφία», μια διαδρομή από τη Στούπα έως την Καλόγρια με τη Δρ Γεωργία Κακούρου-Χρόνη.

Στις 11.45 π.μ. θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το Ιδεόγραμμα της Στούπας, δημιουργία της Βασιλικής Κατέρη, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Εξαρχουλέα-Γεωργιλέα «Νίκος Καζαντζάκης και Γιώργης Ζορμπάς: Η Στούπα θυμάται... – Αυθεντικές Μαρτυρίες».

Το απόγευμα, στις 5.30 μ.μ., το Mani Lit Fest παρουσιάζει συζήτηση με θέμα «Η διαχρονική επικαιρότητα του Νίκου Καζαντζάκη», δίνοντας αφορμή για έναν σύγχρονο διάλογο γύρω από το έργο και τις ιδέες του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα.

Στις 7 μ.μ. το πρόγραμμα συνεχίζεται με μουσικό δρώμενο την ώρα του ηλιοβασιλέματος, με τη συμμετοχή των Γωγώς Ραπτέα, Πιέρρου Καπιτσίνο και Johny Diskos.

Λίγο αργότερα, στις 7.40 μ.μ., η δράση «Η Μάνη μέσα από τις Αισθήσεις» προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει τα αρωματικά βότανα της περιοχής μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι όσφρησης και αφής.

Πλούσιο είναι και το αυριανό πρόγραμμα που ξεκινά στις 10 π.μ. στην παραλία Καλόγριας με την ξενάγηση «Στα ίχνη του Καζαντζάκη και του Ζορμπά».

Στις 11.40 π.μ. η Mani Community Choir θα παρουσιάσει το «Στο Περιγιάλι το Κρυφό», σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στις 12.15 μ.μ. θα ακολουθήσουν οι «Αλλιώτικες Απαγγελίες» στον χώρο όπου βρισκόταν η καλύβα του Καζαντζάκη.

Από τη 1.15 μ.μ. έως τις 7 μ.μ., κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε θεματικές διαδρομές, εικαστικές παρεμβάσεις και σημεία QR, μέσα από τα οποία θα μπορούν να ανακαλύψουν αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό σχετικό με τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά.

Στις 7 μ.μ. η γαστρονομική δράση «Γεύσεις της Μάνης» θα παρουσιάσει την παραδοσιακή υπαίθρια παρασκευή λαλαγγιών, συνδέοντας το Φεστιβάλ και με τη γαστρονομική παράδοση της περιοχής.

Στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συμβολικός περίπατος–αγώνας δρόμου για το Race for the Cure – Άλμα Ζωής, ενώ η αυλαία του τριημέρου θα πέσει στις 8.30 μ.μ. στην παραλία Καλόγριας.

Εκεί, το «Καλειδοσκόπιο – Κύτταρο Πολιτισμού, Μελέτης & Τεχνών Ηπείρου» θα παρουσιάσει θεατρικό-χορευτικό δρώμενο εμπνευσμένο από το έργο και τη φιλοσοφία του Νίκου Καζαντζάκη.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Μάνης και το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη & τη Φύση «Nartura» και με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.