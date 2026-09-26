Απόψε η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ (βίντεο)

Μετά τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο το 2025, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ επιστρέφει το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα υπερθέαμα, μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 17:00, το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η Άννα Βίσση αναμένεται στη σκηνή στις 21:00 για ένα σόου περίπου τριών ωρών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εντυπωσιακή σκηνή 360° που έχει στηθεί στο κέντρο του σταδίου. Τον σχεδιασμό της ανέλαβε η βρετανική Stufish Entertainment Architects, που έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Madonna, οι U2, η Beyoncé και οι Rolling Stones. Τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική διεύθυνση της συναυλίας υπογράφει ο Κιμ Γκάβιν, με το βιογραφικό του να περιλαμβάνει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και το «Concert for Diana» έως συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Adele, Έλτον Τζον και Coldplay.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη D&A Productions σε συνεργασία με τη Galaxias Live Concerts, που είχε αναλάβει και τις εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Το styling της τραγουδίστριας έχει την υπογραφή της Rita Melssen, η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία από μεγάλες διεθνείς περιοδείες, μεταξύ άλλων και το «The Celebration Tour» της Madonna.

Το pre-show θα πλαισιώσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy (Αργύρης Θεοφίλης), με τον οποίο η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».

Ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς αναμένεται να είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, την οποία το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It». «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ» έγραψε χαρακτηριστικά η μουσικός σε ανάρτησή της στο Instagram.

Στη σύνθεση της μπάντας βρίσκεται πλέον και ο νέος κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης, ο οποίος πήρε τη θέση του Κάρλος Πέρεζ, μετά από 11 χρόνια συνεργασίας του τελευταίου με την Άννα Βίσση.

Πηγή: www.protothema.gr