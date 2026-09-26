Κορυφώνονται απόψε οι εκδηλώσεις στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ (βίντεο)

Με μεγάλη πολιτική συγκέντρωση σήμερα Σάββατο 26 Σεπτέμβρη στις 8.30 μ.μ., κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», στο Πάρκο Τρίτση. Θα μιλήσει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και θα χαιρετίσει ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ.

Με τους συντελεστές του προγράμματος της Κεντρικής και της Λαϊκής Σκηνής συναντήθηκε, χθες ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συνοδευόμενος από τα μέλη του ΠΓ Νίκο Αμπατιέλο, Νίκο Σοφιανό και Θοδωρή Χιώνη, καθώς και τον Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ. Μαζί του ήταν ο Κώστας Γουλιάμος, καθηγητής Πανεπιστημίου και πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ στη Λαϊκή Σκηνή στην παρέα προστέθηκε ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος.

Ο Δ. Κουτσούμπας είχε εγκάρδιο χαιρετισμό στην Κεντρική Σκηνή με τους Βασίλη Σκουλά, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Θύμιο Παπαδόπουλο, Μίλτο Πασχαλίδη, Πέγκυ Ζήνα και στη Λαϊκή μεταξύ άλλων με τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Μάκη Σεβίλογλου, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κρατερό Κατσούλη, Νίκο Καραγιώργη, την κόρη του Γιάννη Παπαϊωάννου, Χρύσα και την βουλευτή του ΚΚΕ Σεμίνα Διγενή που είχε την επιμέλεια των κειμένων και την σκηνοθεσία του αφιερώματος στον Γιάννη Παπαϊωάννου.

Νωρίτερα συναντήθηκε με συνδικαλιστές από λιμάνια της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας που βρέθηκαν στο Φεστιβάλ.

Επίσης ο Δ. Κουτσούμπας περιηγήθηκε στους χώρους του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» συνοδευόμενος από τον Θοδωρή Χιώνη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και γραμματέα της ΚΟ Αττικής και τον Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ.

Ο Δ. Κουτσούμπας επισκέφτηκε την Διεθνούπολη και είχε σύντομες εγκάρδιες συζητήσεις με τους εκπροσώπους των νεολαίων που συμμετέχουν.

Στη συνέχεια επισκέφτηκε το περίπτερο για το «Σπίτι του αγωνιστή», της ΠΕΚΑΜ, σταμάτησε στο περίπτερο της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής και στη συνέχεια στο περίπτερο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παύλος Killah P Φύσσας.

Στην κατάμεστη Λαϊκή Σκηνή ολοκληρώθηκε ο κύκλος των πλούσιων συζητήσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ- «Οδηγητή» με την κεντρική συζήτηση, με θέμα «Πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός; Από την ακρίβεια, τον πόλεμο και τη βαρβαρότητα στη σοσιαλιστική διέξοδο».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και συντονιστής ο Παντελής Αρζόγλου, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «90 χρόνια από την έναρξη του Ισπανικού Εμφυλίου: Ο αγώνας του ισπανικού λαού, ο προλεταριακός διεθνισμός και σύγχρονα συμπεράσματα για την πάλη μας σήμερα».

Τη Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων του Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Παροικίας Ραεντ Ταχμπούμπ, ο οποίος, σε σύντομο χαιρετισμό του, κάλεσε «την ελληνική κυβέρνηση να κόψει κάθε είδους συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ» και πρόσθεσε ότι «Η Παλαιστίνη αξίζει ελευθερία». Κατά τον χαιρετισμό του ακούστηκε από τους συγκεντρωμένους στη Σκηνή, το σύνθημα: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Με την έκθεση «POV: Όταν ζεις μέσα από τον παραμορφωτικό φακό των social media» να συγκεντρώνει ενδιαφέρον, το Στέκι κατά των Ναρκωτικών και των Εξαρτήσεων, έθεσε στο επίκεντρο μια συζήτηση που αφορά και προβληματίζει τους νέους και τις νέες.

Με τις μελωδίες του Μάριου Τόκα πλημμύρισε η Κεντρική Σκηνή με το αφιέρωμα του Φεστιβάλ σε αυτόν.

Νωρίτερα σε ένα σύντομο βίντεο στις οθόνες της Σκηνής προβλήθηκαν αποσπάσματα συνέντευξης με τον ίδιο τον συνθέτη να μιλάει για τον πατέρα του, για το πρώτο του πιάνο, για τη γυναίκα του Αμαλία, που ήταν παρούσα στο Φεστιβάλ και παρακολούθησε το αφιέρωμα, ενώ συνέβαλε κιόλας σε αυτό με τα βίντεο που εκείνη παραχώρησε.

Στην Κεντρική Σκηνή, επίσης, πραγματοποιήθηκε συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη.

Ένα σημαντικό αφιέρωμα στον «γελαστό άγιο του ρεμπέτικου» Γιάννη Παπαϊωάννου, που έφυγε νωρίς από τη ζωή στα 58 του χρόνια, πραγματοποιήθηκε χθες στη Λαϊκή Σκηνή του Φεστιβάλ, παρουσία της κόρης του συνθέτη Χρύσας Παπαϊωάννου.

Στη Λαϊκή Σκηνή πραγματοποιήθηκε Ηπειρώτικο γλέντι με τον Βασίλη Παπαγεωργίου και τον Νίκο Δάσκαλο.

Στην ίδια σκηνή, ακόμα, πραγματοποιήθηκε αφιέρωμα σε τραγούδια και ρυθμούς από τις περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας και του Αιγαίου με την Ορχήστρα «Χρόνης Αηδονίδης».

Η Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων υποδέχτηκε τον Κωνσταντίνο Βήτα και τη Νεφέλη Φασούλη, ενώ στη Μαθητική Σκηνή η Ελένη Λεώνη «πάντρεψε» σύγχρονους με παραδοσιακούς ήχους.

«Πόσο ελεύθερη είναι η Τέχνη; Ορατή και αόρατη λογοκρισία χτες και σήμερα» ταν ο τίτλος της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Στέκι Πολιτισμού του Φεστιβάλ.

Μίλησαν οι Βασίλης Παρασκευόπουλος, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, Γιάννης Κατωμερής, σκηνοθέτης, Στρατής Μπουρνάζος, ιστορικός και Κέλλυ Παπαϊωάννου, μέλους του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο Αντώνης Μεϊμάρης, μέλος του μουσικού συγκροτήματος «Κοινοί Θνητοί», μετέφερε την εμπειρία του συγκροτήματος που έχει δει κομμάτια του να λογοκρίνονται στο youtube τονίζοντας ότι «τέτοιες ενέργειες αποτελούν παράσημο για το συγκρότημα γεμίζοντας τα μέλη του πείσμα και όρεξη να συνεχίσουν να παράγουν καλλιτεχνικό έργο κόντρα στους καιρούς».

ΑΠΕ - ΜΠΕ