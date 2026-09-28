Εκρηξη στην Πλάκα: Θαμμένες σωληνώσεις και υδρορροές στο μικροσκόπιο (βίντεο)

Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι Αρχές τις απαντήσεις για τη φονική έκρηξη, που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.

Παράλληλα, έγιναν έλεγχοι στατικότητας στα διπλανά κτήρια που επλήγησαν από το ωστικό κύμα, προκειμένου να αποτυπωθεί το μέγεθος των δομικών βλαβών.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή στον δεύτερο όροφο. Στο σημείο παραμένουν τα κλιμάκια της ΔΑΕ και της εταιρείας αερίου, εστιάζοντας στις έρευνες στο μπόιλερ και την κουζίνα του δεύτερου ορόφου.

Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου

Την ίδια ώρα, οι εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής και οι αρμόδιοι τεχνικοί συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα ηλικιωμένου ζευγαριού.

Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το boiler και την κουζίνα, ενώ για εργαστηριακή εξέταση έχουν απομακρυνθεί τμήματα του παλιού αγωγού και ο μετρητής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από εκεί προήλθε διαρροή ή άλλο πρόβλημα που θα μπορούσε να συνδέεται με την έκρηξη.

Τα ίχνη καύσης που έχουν εντοπιστεί στο συγκεκριμένο σημείο θεωρούνται σημαντικά για την έρευνα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια.

Οι πραγματογνώμονες αναμένεται να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

Παράλληλα, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων.

Συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να δώσουν δείγμα γενετικού υλικού στις αρμόδιες αρχές.

Το DNA των συγγενών θα συγκριθεί με το γενετικό υλικό που έχει ληφθεί από τις σορούς, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι έρευνες τόσο στο σημείο της έκρηξης όσο και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας και στα αίτια που οδήγησαν στην καταστροφική έκρηξη.

Πηγή: ertnews.gr