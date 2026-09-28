Συνάντηση Βασιλόπουλου με αντιπροσωπεία της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ - «Γιάννης Κουτραφούρης» θα ονομαστεί η κεντρική σάλα της Τέντας

Αντιπροσωπεία της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ με επικεφαλής τον πρόεδρο της Γιώργο Γριβοκωστόπουλο, υποδέχθηκε την περασμένη Παρασκευή ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με βασικό θέμα συζήτησης την απόδοση τιμής εκ μέρους της πόλης, στον «πατριάρχη» του μπάσκετ της περιοχής Γιάννη Κουτραφούρη που έφυγε από την ζωή.

Ο δήμαρχος αφού αναφέρθηκε τόσο στην προσωπικότητα του εκλιπόντος, όσο και στην προσφορά του στο μπάσκετ και στον αθλητισμό όχι μόνο της πόλης και της περιοχής αλλά όλης της χώρας, στάθηκε στην άριστη συνεργασία που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια με την ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και γενικότερα με τα σωματεία καλαθοσφαίρισης της πόλης.

Η πρόταση του ήταν να γίνει ονοματοδοσία της κεντρικής σάλας του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου ΤΕΝΤΑ σε «Γιάννης Κουτραφούρης» τιμώντας έτσι η πόλη έναν άνθρωπο που προσέφερε όλη την ζωή του στον αθλητισμό.

Η εν λόγω πρόταση έτυχε θετικής αποδοχής από την αντιπροσωπεία της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ καθώς και του Σπύρου Κουτραφούρη που συμμετείχε στην συνάντηση εκ μέρους της οικογένειας.

Στην γενικότερη συζήτηση ο Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, στις εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με τις αθλητικές υποδομές της πόλης.

Στην συνάντηση παρόντες ήταν ακόμα ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ Ανδρέας Ζαγάκος και Νίκος Κυριακουλάκος και η γραμματέας της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ και επί χρόνια στενή συνεργάτης του Γιάννη Κουτραφούρη, Σοφία Αντωνοπούλου.