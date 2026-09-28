Αδιέξοδο στις σχέσεις ΗΠΑ με Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε η γεμάτη επισημότητα σύνοδος με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον να αναδείξει τη δύναμη της προσωπικής σχέσης που υποστηρίζει ότι έχει οικοδομήσει με τον Κινέζο πρόεδρο.

Ωστόσο, τα περιορισμένα αποτελέσματα της συνάντησης ανέδειξαν παράλληλα το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει Ουάσινγκτον και Πεκίνο σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων. Εμπόριο, Ταϊβάν και Ιράν παρέμειναν μεταξύ των βασικών σημείων διαφωνίας, παρά το θετικό κλίμα που επιχείρησαν να καλλιεργήσουν οι δύο ηγέτες, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το Reuters.

«Η σχέση ΗΠΑ – Κίνας έχει καταλήξει σε ένα διαχειριζόμενο αδιέξοδο», εκτιμά ο Κρεγκ Σίνγκλετον, ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού think tank Foundation for Defense of Democracies.

Κατά τον ίδιο, η εντυπωσιακή τελετουργία της επίσκεψης αποκτά μεγαλύτερη σημασία ακριβώς επειδή η ουσιαστική πρόοδος παραμένει περιορισμένη.

”Νίκη δημοσίων σχέσεων” για την Κίνα

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν μετριάσει τις προσδοκίες πριν από τη σύνοδο κορυφής, επισημαίνοντας ότι οι ηγέτες θα συναντηθούν επίσης σε διεθνή φόρουμ στο Σενζέν και το Μαϊάμι πριν από το τέλος του έτους.

Αλλά, ενώ η συνάντηση ολοκλήρωσε μια διπλωματική εβδομάδα που αποκάλυψε τα όρια των εξουσιών του Τραμπ, ο γεωπολιτικός αναλυτής στην εταιρεία συμβούλων Trivium, Τζο Μάζουρ, εκτιμά πως το τετ α τετ λειτούργησε ως «νίκη δημοσίων σχέσεων» για την Κίνα.

Από την αρχή, ο Τραμπ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τιμήσει τον Σι – τον ηγέτη μιας χώρας για την οποία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι «σκοτώνει την Αμερική» με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Παραβίασε το πρωτόκολλο για να τον υποδεχτεί προσωπικά στο αεροδρόμιο – η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος των ΗΠΑ το κάνει αυτό για έναν παγκόσμιο ηγέτη εδώ και 11 χρόνια.

Αργότερα, απευθυνόμενος σε μια ομάδα κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων και μεγιστάνων της τεχνολογίας που συγκεντρώθηκαν για ένα κρατικό συμπόσιο προς τιμήν του, ο Τραμπ είπε ότι «ποτέ δεν τα πήγαιναν καλύτερα».

«Η εξαιρετική ευγένεια που επέδειξαν οι Αμερικανοί στον Σι Τζιπίνγκ ανταποκρίθηκε και ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες της Κίνας», δήλωσε ο Shen Weizhong, πρώην αξιωματούχος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της δεξαμενής σκέψης Global Governance Institution με έδρα το Πεκίνο.

«Οι Κινέζοι δεν πιστεύουν ότι μια επίσκεψη πρέπει απαραίτητα να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αριθμό συμφωνιών ή σε μειώσεις δασμών ή άλλα τέτοια αποτελέσματα… Το απλό γεγονός ότι συναντιούνται, γνέφουν καταφατικά και σφίγγουν τα χέρια λέει πολλά»

Ο Σι επίσης δεν βιάζεται να κάνει παραχωρήσεις, λένε οι αναλυτές. Η κυριαρχία της Κίνας στην παραγωγή σπάνιων γαιών, ορυκτών κρίσιμων για τομείς από την τεχνολογία έως την αυτοκινητοβιομηχανία και την άμυνα, της δίνει το πάνω χέρι, ενώ το εμπόριό της με τον υπόλοιπο κόσμο έχει αυξηθεί παρά τις απειλές του Τραμπ για δασμολογικούς περιορισμούς.

Ο Τραμπ δεν έφυγε, πάντως, από τη συνάντηση με άδεια χέρια. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για ευνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση προϊόντων συνολικής αξίας 60 δισ. δολαρίων, με κάθε χώρα να προτείνει προϊόντα αξίας 30 δισ. δολαρίων. Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται από αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μέχρι κινεζικά παιχνίδια και είδη οικιακής χρήσης.

Η Κίνα ανακοίνωσε σχέδιο για μείωση δασμών σε σειρά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων καλαμπόκι, σιτάρι, κρέας και γαλακτοκομικά. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ προχωρούν σε ευνοϊκότερη μεταχείριση κινεζικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων παιχνίδια και εποχικά είδη.

Από την κινεζική λίστα απουσιάζει, ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα αμερικανικά εξαγωγικά προϊόντα προς την Κίνα: η σόγια. Η εξαίρεσή της αφήνει ένα σημαντικό τμήμα του αγροτικού εμπορίου εκτός της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Η ευρύτερη εμπορική αντιπαράθεση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου παραμένει ανοιχτή.

«Η σύνοδος Τραμπ – Σι δημιούργησε ένα θετικό πολιτικό κλίμα, αλλά δεν έκανε τίποτα για να περιορίσει τις διαφορές ή την αμοιβαία καχυποψία», ανέφερε στο Reuters ο Ντρου Τόμσον, ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam της Σιγκαπούρης.

Χάσμα για Ταϊβάν και Ιράν

Ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα παραμένει η Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών να αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να χειριστεί το θέμα με προσοχή, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να αναφερθεί εκτενώς δημόσια στο ζήτημα μετά τη συνάντηση.

Το θέμα αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς η Ουάσινγκτον έχει εξετάσει μεγάλο πακέτο πωλήσεων όπλων προς την Ταϊβάν, ενώ ο Τραμπ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τις πωλήσεις όπλων προς την Ταϊπέι πιθανό «διαπραγματευτικό χαρτί» στις συνομιλίες με το Πεκίνο.

Περιορισμένη ήταν η πρόοδος και στο ζήτημα του Ιράν, παρά την επιδίωξη της Ουάσινγκτον να εξασφαλίσει μεγαλύτερη κινεζική συνεργασία.

Το Πεκίνο έχει διατηρήσει διαφορετική στάση από την Ουάσινγκτον ως προς την αντιμετώπιση της Τεχεράνης, ενώ από τη σύνοδο δεν ανακοινώθηκε κάποια σημαντική αλλαγή της κινεζικής πολιτικής.

Η εικόνα που προκύπτει μετά τη σύνοδο είναι έτσι περισσότερο αυτή μιας προσπάθειας διαχείρισης του ανταγωνισμού ΗΠΑ – Κίνας παρά επίλυσής του: οι δύο πλευρές διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και καταγράφουν περιορισμένες εμπορικές συμφωνίες, αλλά οι βασικές στρατηγικές διαφορές τους παραμένουν.

Πηγή: news247.gr