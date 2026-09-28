Παρουσιάστηκε το Visit.kalamata - Το νέο επίσημο τουριστικό portal του Δήμου Καλαμάτας

Το νέο επίσημο τουριστικό portal της πόλης visit.kalamata.gr παρουσίασε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Καλαμάτας σε εκδήλωση στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Τίτλος της βραδιάς ήταν «Από την πραγματική στην ψηφιακή Καλαμάτα: ένας προορισμός, μια εικόνα», σε σύνδεση με το φετινό θέμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού: «Ψηφιακή ατζέντα και Τεχνητή Νοημοσύνη για την αναδιαμόρφωση του τουρισμού». Η Καλαμάτα ήταν μία από τις τρεις ελληνικές συμμετοχές στον διεθνή χάρτη εορτασμών της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, μαζί με τη Σκιάθο και την Έδεσσα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κέλυφος του Μεγάρου Χορού φωτίστηκε με εναλλασσόμενο φωτισμό, με πρωτοβουλία του προϊσταμένου του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου, Νίκου Γιαννακόπουλου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης, όπου παρουσίασε τις βασικές αρχές της τουριστικής πολιτικής του Δήμου. Τις ευχές της τοπικής εκκλησίας μετέφερε εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς. Χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο οντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος και ο Α' αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Παύλος Κρανιώτης.

Ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Βασίλης Πουλόπουλος εξήγησε ότι οι μηχανές αναζήτησης και η Τεχνητή Νοημοσύνη απαντούν σήμερα στους υποψήφιους επισκέπτες με στοιχεία από ιστοσελίδες τρίτων, που δεν είναι πάντα ακριβή. Γι' αυτό η συνεχής ενημέρωση του επίσημου οδηγού έχει σημασία: έτσι γίνεται η βασική πηγή για όσα «λένε» τα συστήματα AI για την Καλαμάτα. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ψηφιακής Διακυβέρνησης Βασίλης Διονυσόπουλος μίλησε για τη διασύνδεση των ψηφιακών πλατφορμών του Δήμου, ώστε η μία να συμπληρώνει την άλλη.

Το portal παρουσίασε ο συνεργάτης του Δήμου για θέματα τουρισμού Ηλίας Καλφακάκος. Ο οδηγός στηρίζεται στο Σχέδιο Μάρκετινγκ για τον Τουρισμό της Καλαμάτας και στην Ψηφιακή Στρατηγική Τουρισμού του Δήμου. Απευθύνεται σε ξένους και Έλληνες επισκέπτες, είναι σε αγγλικά και ελληνικά, και σταδιακά θα προστεθούν κι άλλες γλώσσες. Περιλαμβάνει δεκάδες σημεία ενδιαφέροντος σε χάρτη, προτάσεις για εκδρομές στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο, εικονική περιήγηση 360°, προσωπικό πρόγραμμα ταξιδιού (My Trip), εντοπισμό θέσης για προτάσεις γύρω από τον επισκέπτη, υποδομή για newsletter, πληροφορίες συνδεσιμότητας με πτήσεις και αποστάσεις και ενότητα για επαγγελματίες. Συνδέεται με το ημερολόγιο events.kalamata.gr, τις νέες πινακίδες και τις πλακέτες QR στα σημεία ενδιαφέροντος.

Το portal υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της καλαματιανής εταιρείας GreatWay. Η βραδιά έκλεισε με κέρασμα από το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας και το «Ευοί Ευάν».