Αχαΐα: Στη φυλακή 50χρονος – Οι κόρες και οι ανιψιές του τον κατήγγειλαν για σεξουαλική κακοποίηση (βίντεο)

Προφυλακίστηκε 50χρονος από την Αχαΐα, τον οποίο κατήγγειλαν οι τρεις κόρες του και οι δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση, όταν και οι πέντε ήταν ανήλικες.

Στις φυλακές Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρόνος από την Αχαΐα, μετά τις καταγγελίες από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους, όταν και τα πέντε κορίτσια ήταν ανήλικα. Η δικογραφία σε βάρος του 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν από έναν χρόνο περίπου.

Η Εισαγγελία Πατρών πριν 10 μέρες διέταξε προκαταρκτική εξέταση, κάλεσε τον φερόμενο ως δράστη σε τακτική ανάκριση και ο δικαστικός λειτουργός αποφάσισε την προφυλάκισή του.

Στο μεταξύ οι έρευνες των Αρχών στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: news247.gr