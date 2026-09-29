Τι λένε τα ζώδια σήμερα (29/9)

Κριός

Η επιθυμία να αγοράσεις κάτι για τον εαυτό σου μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις από νωρίς το πρωί. Η Σελήνη στον Ταύρο, στον 2ο οίκο σου σχηματίζει αντίθεση με την Αφροδίτη στον 8ο οίκο σου μπορεί να σε παρασύρει σε σπατάλες, διαφωνίες για κοινά έξοδα ή εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα σε όσα θέλεις και σε όσα επιτρέπει αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός σου. Στα αισθηματικά, ίσως περιμένεις από τον/την σύντροφό σου μια πιο ξεκάθαρη ένδειξη ενδιαφέροντος, ενώ εκείνος/η εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο.

Ταύρος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, σε κάνει πιο εκδηλωτικό/ή, αλλά από νωρίς το πρωί ίσως διαπιστώσεις πως ένα κοντινό σου πρόσωπο θέλει κάτι διαφορετικό από σένα. Η αντίθεσή της με την Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου μπορεί να φέρει μια μικρή ένταση με τον/την σύντροφό σου, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι πρέπει πάντα εσύ να προσαρμόζεσαι. Μην περιμένεις να μαντέψει τι σε ενοχλεί, εξήγησέ το με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν είσαι ελεύθερος/η, μια γνωριμία μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον.

Δίδυμοι

Μπορεί να ξυπνήσεις με την αίσθηση ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο πριν μπεις στον ρυθμό της ημέρας. Η Σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου στον 12ο οίκο σου σχηματίζει νωρίς το πρωί αντίθεση με την Αφροδίτη στον 6ο οίκο σου και μια υποχρέωση στη δουλειά ίσως ανατρέψει όσα είχες σχεδιάσει για τον εαυτό σου. Αν κάποιος/α σου ζητήσει μια χάρη, δες πρώτα αν μπορείς πράγματι να την αναλάβεις. Στα αισθηματικά, μια κουβέντα που έγινε βιαστικά ίσως αφήσει μια μικρή παρεξήγηση, μην τη διογκώσεις με υποθέσεις.

Καρκίνος

Μια πρόσκληση από φίλους μπορεί να σε βάλει σε δίλημμα, ειδικά αν έχεις ήδη υποσχεθεί χρόνο στον/στην σύντροφό σου. Η Σελήνη στον Ταύρο και στον 11ο οίκο σου, βρίσκεται νωρίς το πρωί απέναντι από την Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου και ίσως χρειαστεί να αποφασίσεις πώς θα μοιράσεις τον χρόνο σου. Αντί να προσπαθήσεις να ικανοποιήσεις τους πάντες, πες τι θα ήθελες εσύ να κάνεις. Μια φιλική κουβέντα μπορεί επίσης να σου δώσει διαφορετική οπτική για ένα ζήτημα, χωρίς να είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις τη συμβουλή που θα ακούσεις.

Λέων

Η Σελήνη στον 10ο οίκο σου από το ζώδιο του Ταύρου, σχηματίζει νωρίς το πρωί αντίθεση με την Αφροδίτη στον 4ο οίκο σου και ίσως αισθανθείς πως όποια πλευρά κι αν φροντίσεις, η άλλη μένει πίσω. Εξήγησε στους δικούς σου τι χρειάζεται να ολοκληρώσεις και όρισε μια συγκεκριμένη ώρα που θα είσαι διαθέσιμος/η. Στη δουλειά, ένα ευγενικό αλλά σαφές «θα το δω αργότερα» μπορεί να σε γλιτώσει από μια πρόσθετη εκκρεμότητα. Το βράδυ θα μπορέσεις να επιστρέψεις σε όσα σε περιμένουν στο σπίτι με πιο καθαρό μυαλό.

Παρθένος

Η Σελήνη στον Ταύρο, στον 9ο οίκο σου, σου γεννά την επιθυμία να ξεφύγεις για λίγο από το συνηθισμένο πρόγραμμα και να ασχοληθείς με ένα ταξίδι ή μια ιδέα που σε ενθουσιάζει. Νωρίς το πρωί όμως σχηματίζει αντίθεση με την Αφροδίτη στον 3ο οίκο σου και μια συζήτηση μπορεί να σε αποσυντονίσει. Ισως κάποιος/α αμφισβητήσει τα σχέδιά σου ή σου ζητήσει να ασχοληθείς με μια δική του/της υπόθεση τη στιγμή που έχεις άλλες προτεραιότητες. Ακουσε τι έχει να σου πει, χωρίς να εγκαταλείψεις αμέσως αυτό που θέλεις να κάνεις.

Ζυγός

Ενα οικονομικό θέμα που μοιράζεσαι με κάποιον/α μπορεί να επανέλθει από νωρίς το πρωί. Η Σελήνη στον Ταύρο, στον 8ο οίκο σου, σχηματίζει αντίθεση με την Αφροδίτη στον 2ο οίκο σου και σε καλεί να υπολογίσεις τόσο τις κοινές υποχρεώσεις όσο και τα προσωπικά σου έξοδα. Αν διαφωνείτε με το ταίρι σου για μια αγορά, δείτε πρώτα τι ποσό μπορείτε να διαθέσετε χωρίς πίεση. Στα αισθηματικά γενικότερα, μπορεί να επιθυμείς μεγαλύτερη οικειότητα, αλλά να δυσκολεύεσαι να εκφράσεις αυτό που σε απασχολεί.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον Ταύρο, στον 7ο οίκο σου, φέρνει τις σχέσεις και τις συνεργασίες στο επίκεντρο. Νωρίς το πρωί σχηματίζει αντίθεση με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου και μια διαφορετική επιθυμία ή ένα παράπονο μπορεί να δημιουργήσει αμηχανία ανάμεσα σε σένα και τον/την σύντροφό σου. Ισως θέλεις να έρθετε πιο κοντά, αλλά ο τρόπος που το ζητάς να ακουστεί σαν απαίτηση. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που σε έχει ενοχλήσει, μίλησε γι’ αυτό αντί να περιμένεις από τον/ην άλλον/η να το καταλάβει και να το μαντέψει από τη στάση σου.

Τοξότης

Η Σελήνη στον Ταύρο, στον 6ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου σε δουλειές που χρειάζονται καλή οργάνωση. Νωρίς το πρωί η αντίθεσή της με την Αφροδίτη στον 12ο οίκο σου μπορεί να σε βρει κουρασμένο/η ή αφηρημένο/η, ενώ κάποιος/α ίσως περιμένει να τον/την βοηθήσεις χωρίς να σου έχει εξηγήσει τι ακριβώς χρειάζεται. Ζήτησε διευκρινίσεις προτού αλλάξεις το πρόγραμμά σου. Αν σε απασχολεί κάτι προσωπικό, μην προσπαθείς να το αγνοήσεις γεμίζοντας κάθε ώρα με υποχρεώσεις. Προχώρησε με σταθερό ρυθμό όσα έχεις ήδη αναλάβει.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στον Ταύρο, στον 5ο οίκο σου, σου θυμίζει πως χρειάζεσαι και στιγμές που δεν περιστρέφονται γύρω από τις υποχρεώσεις σου. Η πρωινή αντίθεσή της με την Αφροδίτη στον 11ο οίκο σου μπορεί ωστόσο να φέρει μια μικρή ασυμφωνία ανάμεσα σε ένα προσωπικό σου σχέδιο και σε όσα έχει κανονίσει η παρέα σου. Αν έχεις υποσχεθεί χρόνο στον/στην σύντροφό σου ή στα παιδιά σου, μην αλλάξεις πρόγραμμα χωρίς να τους μιλήσεις πρώτα. Επίλεξε αυτό που σε ευχαριστεί πραγματικά και άφησε τα υπόλοιπα.

Υδροχόος

Η Σελήνη στον Ταύρο, στον 4ο οίκο σου, σε κάνει να αναζητάς περισσότερη ηρεμία στον προσωπικό σου χώρο. Νωρίς το πρωί όμως η αντίθεσή της με την Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου μπορεί να φέρει προβλήματα στον χώρο της καριέρας και οι απαιτήσεις να έρθουν τη στιγμή που χρειάζεται να ασχοληθείς με την οικογένεια. Αν δεν μπορείς να είσαι διαθέσιμος/η παντού, πες από την αρχή πότε θα αναλάβεις το κάθε θέμα. Μπορεί επίσης να νιώσεις πως ένα δικό σου πρόσωπο δεν υπολογίζει αρκετά τον χρόνο που αφιερώνεις στη δουλειά.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον Ταύρο, στον 3ο οίκο σου, γεμίζει τη μέρα με μηνύματα, τηλεφωνήματα μικρές μετακινήσεις και πράγματα που θέλεις να κανονίσεις. Νωρίς το πρωί η αντίθεσή της με την Αφροδίτη στον 9ο οίκο σου μπορεί να ανατρέψει ένα σχέδιο για ένα ταξίδι, για σπουδές ή για μια συνάντηση με κάποιον/α που βρίσκεται μακριά. Μια διαφορετική γνώμη ίσως σε ενοχλήσει περισσότερο απ’ όσο περίμενες, ιδιαίτερα αν αφορά κάτι για το οποίο έχεις ήδη αποφασίσει. Ρώτησε τι ακριβώς εννοεί ο άλλος πριν συνεχίσετε την κουβέντα.