“Λαϊκή Συσπείρωση” Δυτικής Μάνης: “Επικίνδυνη η πρόσβαση μαθητών στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καρδαμύλης”

Αναφέρει “μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Αυτό ταιριάζει απόλυτα στην προκειμένη περίπτωση, καθώς εν έτει 2026, στον πολυδιαφημισμένο τουριστικό προορισμό της Μάνης, τα παιδιά των μόνιμων κατοίκων κινδυνεύουν καθημερινά για να πάνε στο σχολείο τους” και σημειώνει: “Στη συγκεκριμένη γέφυρα, στην είσοδο της Καρδαμύλης, οριακά περνούν δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα. Καταλαβαίνουμε όλοι τους κινδύνους που υπάρχουν για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Αυτή η κατάσταση χρονίζει και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες, όπως είχε αναδείξει η Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Μάνης με ερώτησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Απαιτούνται άμεσα ενέργειες για τη διασφάλιση της στατικότητας της γέφυρας, καθώς και μια οριστική λύση για την ασφαλή διέλευση των μαθητών. Μην περιμένουμε για άλλη μια φορά να γίνει το ατύχημα και μετά να λέμε ότι «φταίει η κακιά η ώρα»”.