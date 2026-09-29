ΔΕΥΑΚ: Διαμαρτυρία για λογαριασμούς ύδρευσης σε Ανθεια και Πολιανή

Μάλιστα, στη μία περίπτωση του ζήτησαν να πληρώσει από τα 15 ευρώ που έφθανε, 285 ευρώ(!), όλα αυτά, προφανώς, χωρίς να μετρούν την κατανάλωση. Στη δεύτερη περίπτωση, πάλι χωρίς μέτρηση, τα κυβικά που του έστελναν, ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που είχε καταναλώσει.

Ο συμπολίτης μας έφθασε να διαμαρτυρηθεί σε μας, γιατί, όπως επισήμανε, ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ του έλεγε κάθε φορά ότι θα γίνει διόρθωση και δεν γινόταν, ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής της Επιχείρησης τον αντιμετώπισαν αδιάφορα και άσχημα, χωρίς να τον ακούσουν, ενώ η προσπάθεια να συναντήσει και να ενημερώσει τον δήμαρχο, απέβη άκαρπη.

Πάντως, υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ τον βοήθησε να κάνει αίτηση και τα ζητήματα που θέτει, να φθάσουν στο Δ.Σ. της Επιχείρησης, με την ελπίδα να διορθωθούν

Αναλυτικά, α) για ένα κτήμα στην Ανθεια, σύμφωνα με όσα μας είπε και μας έδειξε:

Από το 2011 έως σήμερα η πραγματική κατανάλωση είναι 369 κυβικά. Οι λογαριασμοί (αρχικά κάθε 4 μήνες) που έρχονταν το 2023, το 2024 και το 2025 ήταν από 9 έως 15 ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2025 ενώ η προηγούμενη καταμέτρηση ήταν 201 κυβικά, στη νέα γύρισαν πίσω την κατανάλωση(!) στα 160 κυβικά. Από τα 160 πήγαν στα 180 κυβικά, στα 185 και στα 193 κυβικά. Ομως, από τα 185 η κατανάλωση “πέταξε” στα 369 κυβικά. Ο άνθρωπος καλείται να πληρώσει και για κυβικά που έχει ήδη πληρώσει. Του ζητούν να πληρώσει 285 ευρώ για 15 κυβικά νερό τον χρόνο. Από το δίκτυο αυτό βάζει νερό σε κάποιες κότες και το καλοκαίρι, 3 – 4 φορές συνολικά, ποτίζει κάποια δέντρα.

Η τιμή του κυβικού ήταν 0,1314 ευρώ το 2021, 0,1590 το 2024, 0,35(!) το 2026 και από 80 κυβικά και πάνω η τιμή είναι 2 ευρώ το κυβικό(!).

β) Για σπίτι στην Πολιανή: Πλήρωνε από 9,50 μέχρι 11,50 ευρώ. Το 2024 από τα 272 κυβικά που ήταν η μέτρηση, έπεσε στα 262 κυβικά. Πήγε και είδε ότι το ρολόι κι έγραφε 538 κυβικά(!). Μετά ανέβαιναν λίγο – λίγο στα κυβικά και αυτός πλήρωνε κανονικά, προφανώς και για τα κυβικά που είχε ήδη πληρώσει. Στη συνέχεια ο ίδιος μέτρησε ξανά και το ρολόι και είχε πάει στα 589 κυβικά με την τιμή να έχει πάει στα 0,200 ευρώ το κυβικό.

Πήγε στη ΔΕΥΑΚ και πλήρωσε τα πραγματικά κυβικά που είχε καταναλώσει, τα 589, συνολικό ποσό 50 ευρώ και κάτι. Χωρίς προφανώς μέτρηση ο επόμενος λογαριασμός ήρθε πάλι με κατανάλωση 589 κυβικά και η μεθεπόμενη το ίδιο, ενώ το ρολόι του έγραφε 622 κυβικά.

Γ.Σ.