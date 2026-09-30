Η Μεσσήνη στηρίζει το τρένο και θα στηριχθεί

Και ο Δήμος Μεσσήνης στηρίζει την επαναλειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία, στη γραμμή Καλαμάτα – Μεσσήνη – Διαβολίτσι.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος ήταν ξεκάθαρος χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώνοντας για τη σημαντική συνάντηση της περασμένης εβδομάδας, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Δεσμεύτηκε για τη στήριξη της επαναλειτουργίας του τρένου από τον Δήμο, σημειώνοντας ότι “είναι μέσο περιβαλλοντικό, με οικονομικές, κοινωνικές, τουριστικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, εφόσον λειτουργήσει με σύγχρονο τρόπο”.

Διευκρίνισε ότι η μελέτη σκοπιμότητας και η λειτουργία του προαστιακού, αν γίνει πράξη, θα γίνει από ιδιώτες, που δείχνουν ενδιαφέρον και όχι από το κράτος, όπως γνωρίζαμε στο παρελθόν.

Συμφώνησε μαζί του και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος, τονίζοντας ότι πρέπει να μας ενδιαφέρει πολύ το ζήτημα του σιδηροδρόμου.

Για να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος στην περιοχή και για να έχει μέλλον, θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Και ο ρόλος της Μεσσήνης θα είναι καθοριστικός σε αυτό, ενώ ο σιδηρόδρομος μπορεί να αναδείξει τη γειτονική πόλη, ως εναλλακτικό τόπο κατοικίας απέναντι στην Καλαμάτα, όπου τα ενοίκια έχουν “πετάξει” σε παράλογα επίπεδα.

Στον σταθμό της Μεσσήνης μπορεί να δημιουργηθεί ένας μεγάλος χώρος πάρκινγκ για τους κατοίκους και τους επισκέπτες από ένα μεγάλο μέρος της Μεσσηνίας, που θα αφήνουν εκεί το αυτοκίνητό τους και θα παίρνουν το τρένο, το οποίο θα έχει συχνά δρομολόγια, για να μπουν στην Καλαμάτα. Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα ο σταθμός είναι στο κέντρο της πόλης, όπου όλος ο κόσμος της Μεσσηνίας φθάνει για να κάνει τις δουλειές του.

Ετσι θα ανακουφιστεί κυκλοφοριακά το κέντρο της Καλαμάτας και δεν θα βασανίζονται οι κάτοικοι της Μεσσηνίας, που φθάνουν σε αυτό με τα οχήματά τους και δεν μπορούν να βρουν θέση να παρκάρουν. Θα δοθεί τέλος στις εικόνες καθημερινής τρέλας σε κεντρικούς δρόμους.

Ακόμα, με την καθιέρωση του τρένου και με συχνά δρομολόγια προς και από την Καλαμάτα, η Μεσσήνη μπορεί να αναδειχθεί σε τόπο προσφοράς κατοικίας για ενοικίαση σε αξιοπρεπείς τιμές και να αναπτυχθεί οικιστικά και πληθυσμιακά.