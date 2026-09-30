Από την κυριαρχία της ασφάλτου στην επιστροφή των ραγών

Το γεγονός ότι θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει η επαναφορά του προαστιακού τρένου Καλαμάτα – Μεσσήνη – Διαβολίτσι είναι μια θετική εξέλιξη. Η μελέτη σκοπιμότητας για την επαναλειτουργία του προαστιακού είναι σίγουρο ότι θα προβλέπει ένα συγκεκριμένο οικονομικό κόστος, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Το να καλύπτεται από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του προαστιακού το κόστος από τους επιβάτες θα ήταν το ιδανικό, επειδή όμως αυτό μάλλον δεν είναι ρεαλιστικό ενδεχόμενο, θα πρέπει να βρεθούν οι πόροι που θα καλύψουν την επαναλειτουργία του τρένου.

Όταν επιδοτείται η λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων - για όσους δεν το γνωρίζουν, ο «Μορέας» κάθε χρόνο παίρνει χρήματα γιατί δεν περνούν από τα διόδια τα αυτοκίνητα που είχαν προϋπολογιστεί για να είναι βιώσιμη η επένδυση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου - είναι προβληματικό να μην επιδοτείται με σαφώς λιγότερα χρήματα ο σιδηρόδρομος. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο μεταφοράς που μπορεί να συμβάλει στο ζωντάνεμα περιοχών και κυρίως στην προαστιακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Και μόνο αυτό το γεγονός αξίζει την επιδότηση και την οικονομική στήριξη.

Τα μέσα σταθερής τροχιάς βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της Ε.Ε. και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να κατευθυνθούν προς αυτά σημαντικοί οικονομικοί πόροι. Το να μπορέσει η περιοχή να έχει τρένο σε λειτουργία είναι το αναγκαίο βήμα για να προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμισή του. Σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να εξετασθούν άμεσα βελτιώσεις έτσι ώστε να συνδέονται με μεγαλύτερη ευκολία σημεία ενδιαφέροντος, όπως το νοσοκομείο. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα βήμα που πρέπει να το δει κανείς με τα σημερινά δεδομένα ούτε με την αποτυχία του παρελθόντος, αλλά με βάση μια διαφορετική λογική και με στόχευση το μέλλον.

Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι το μεγάλο ζήτημα παραμένει η ένταξη συνολικά του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου, τόσο μέσω Πατρών όσο και από Τρίπολη, σε ένα ευρύτερο δίκτυο που θα διασυνδέει την περιοχή με την Αθήνα.

Μιλάμε βεβαίως για μια προοπτική αρκετά μακρινή, αλλά ως στόχο για να μπορέσει η περιοχή να κρατηθεί ζωντανή, παίζοντας ακόμα και τον ρόλο του προαστίου της Αθήνας. Αυτό βεβαίως σημαίνει διαφορετικές γραμμές, ηλεκτροκίνηση και επενδύσεις σημαντικών πόρων. Δεν είναι όμως ένας στόχος δύσκολος απλώς χρειάζεται να αλλάξουν οι προτεραιότητες και το δόγμα χρόνων που είχε ως βασική και μοναδική επιλογή τις οδικές μεταφορές. Αυτό φαίνεται πως θα αλλάξει από την Ε.Ε. και η περιοχή δεν πρέπει να μείνει πίσω, αλλά να διεκδικήσει δυναμικά έναν σύγχρονο και ποιοτικό σιδηρόδρομο.

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