Στην Ευελπίδων ο επικεφαλής και τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ (βίντεο)

Στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (07/10) ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Ο αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, που είχε και έντονη τηλεοπτική παρουσία συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 7 άτομα (επιχειρηματίες και λογιστές). Λίγο πριν τις 10 το πρωί αναχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Ευελπίδων, προκειμένου να τους απαγγελθούν ποινικές διώξεις για την υπόθεση.

Το κύκλωμα ίδρυε εικονικές εταιρείες, όπως εστιατόρια, και διαφημιστικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο ποσά εκατομμυρίων μέσα από εταιρείες «βιτρίνες» και από ιδιοκτήτες «αχυρανθρώπους».

Από το 2013 οι πρώτες εικονικές επιχειρήσεις

Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι«φύτρωναν» συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, όπου είναι αρχηγός ο ιθύνων νους της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.

«Αχυράνθρωποι» και εταιρείες-βιτρίνες

Τα μέλη δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ήταν δημόσιο πρόσωπο, εργαζόταν ως παρουσιαστής σε περιφερειακό κανάλι της Αττικής, ενώ από το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος.

Μαζί με τη σύζυγό του έδιναν τις οδηγίες στα υπόλοιπα 8 μέλη της οργάνωσης. Μαζί τους ήταν και δύο αδέρφια επιχειρηματίες όπου στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους και χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους» ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές του με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας» και η σύζυγός του, αλλά και μία γυναίκα από την Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε η εισφοροδιαφυγή

Με την βοήθεια των λογιστών και τη μέθοδο εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, αυτές οι εταιρείες φαντάσματα αποκόμιζαν παράνομα κέρδη εις βάρος του δημοσίου. Σε καμία από αυτές δεν καταβάλλονταν οι απαραίτητες εισφορές στον e-ΕΦΚΑ ή οι φόροι προς την εφορία.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν διαδοχικά και ο οφειλές έμεναν απλήρωτες, ενώ στη συνέχεια άνοιγαν τις επόμενες με την ίδια λογική.

Η ζημιά στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης εκτιμάται στο 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω και της φοροδιαφυγής ,η συνολική ζημία στο Δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος η υπόθεση, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών με τράπεζες του εξωτερικού.

Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και πώς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα λάμβανε χρήματα μέσω τραπεζικών καταθέσεων από εταιρείες φαντάσματα, συνεχίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, έχουν καταγραφεί εισροές από τράπεζες και του ίδιου του αρχηγού, αλλά και από τράπεζες του εξωτερικού προς τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος, ενώ έχουν καταγραφεί εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα και εικονικές εκμίσθωσης ακινήτων.