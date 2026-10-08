Καιρός: Απότομη «προσγείωση» στο φθινόπωρο - Νέος κύκλος βροχών

Παρά τις σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας τις τελευταίες ημέρες, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή, προβλέποντας νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Σύμφωνα με νέα του ανάρτηση και αναδημοσίευση του reader, από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου επιστρέφει το φθινόπωρο, αφού έρχονται οι πρώτες οργανωμένες βροχές από τα δυτικά, οι οποίες μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσουν τα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Αναφορικά με τους ανέμους, θα πνέουν γενικά με ασθενείς έως μέτριες εντάσεις. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 51 km/h.

Το Σαββατοκύριακο η μεταβολή του καιρού θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, με δυνατές βροχές κυρίως στα κεντρικά, στα βόρεια και στο Ιόνιο.

Την Κυριακή οι άνεμοι θα είναι γενικά μέτριοι, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 77 km/h. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 73 km/h. Η βασική εκτίμηση (ICON) δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στη Θεσσαλία, κοντά στους 28°C. Σε άλλες περιοχές όπως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θ κυμανθεί γύρω στους 28°C, ενώ στην Κρήτη γύρω στους 27°C.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Οι νοτιάδες θα πάρουν σταδιακά το πάνω χέρι, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία, που τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 28 με 30°C. Την ίδια ώρα όμως επιστρέφει και το φθινόπωρο: από την Παρασκευή οι πρώτες οργανωμένες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσουν τα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Ζέστη λοιπόν στην αρχή, βροχές στη συνέχεια, ένα καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό με γρήγορες εναλλαγές».