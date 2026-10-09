Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Κατάθεση στον ανακριτή έδωσε η κόρη των κατηγορούμενων γιατρών

Κατάθεση στον ανακριτή έδωσε η 19χρονη κόρη του ζεύγους των προσωρινά κρατούμενων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την κατάθεση της μάρτυρα είχε ζητήσει από τον δικαστικό λειτουργό ο πατέρας της, με αίτημα που είχε υποβάλει πριν την απολογία του.

Η 19χρονη ήταν παρούσα στο ιατρείο των γονιών της στην οδό Καρνεάδου όταν κατέρρευσε ο καλλιτέχνης και ενώπιον του δικαστικού λειτουργού σήμερα δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Φέρεται, επίσης, να είπε ότι δεν είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί από τη μητέρα της σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, η οποία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Τον ισχυρισμό περί διενέργειας πλασμαφαίρεσης στην κόρη της φαίνεται να προβάλει η κατηγορούμενη γιατρός προκειμένου να αποδείξει ότι θεωρούσε τη συγκεκριμένη διαδικασία απολύτως ασφαλή και χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος γιατρός φαίνεται να υποστηρίζει ότι είχε πλήρη άγνοια για τη διαδικασία στην οποία υπέβαλε η σύζυγός του την κόρη τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ