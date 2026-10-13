ΔΥΠΑ: 87 σχολές και 13.708 μαθητές και σπουδαστές τη φετινή χρονιά

Με σημαντική αύξηση της ζήτησης, νέες ειδικότητες και περαιτέρω επέκταση του δικτύου των σχολών της, ξεκινά η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά 2026-2027 στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση της ΔΥΠΑ.

Το δίκτυο της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει 87 σχολές σε όλη τη χώρα: 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας, 7 ΠΕΠΑΣ Τουρισμού και 30 ΣΑΕΚ. Στις δομές φοιτούν σήμερα 13.708 μαθητές και σπουδαστές, ενώ στο δίκτυο των ΕΠΑΣ λειτουργούν συνολικά 6 Παραρτήματα. Ο αριθμός των μαθητών θα αυξηθεί, καθώς οι εγγραφές της 3ης Συμπληρωματικής Πρόσκλησης στις ΕΠΑΣ και στα νέα Παραρτήματα πραγματοποιούνται στις 7 και 8 Οκτωβρίου, ενώ στις ΠΕΠΑΣ συνεχίζονται έως τις 18 Οκτωβρίου.

1. Άνοδος της ζήτησης και υψηλές επιδόσεις

Οι αιτήσεις για τις ΣΑΕΚ μέσω gov.gr αυξήθηκαν κατά 29,1%, από 4.110 την προηγούμενη χρονιά σε 5.304 φέτος. Μαζί με τους 3.632 επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι ανήλθαν συνολικά σε 8.936 για 4.620 διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή σχεδόν δύο υποψήφιοι ανά θέση. Αύξηση των αιτήσεων μέσω gov.gr καταγράφηκε σε 25 από τις 30 ΣΑΕΚ. Στις 5 Οκτωβρίου ξεκίνησαν μαθήματα 3.479 σπουδαστές του Α΄ εξαμήνου, σε 152 τμήματα.

Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας οι εγγραφές της Α΄ τάξης έφτασαν ήδη τις 4.874, δηλαδή το 99% των περσινών εγγραφών, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα, το ποσοστό μετατροπής των αιτήσεων σε εγγραφές αυξήθηκε στο 72,1%, από 70,9% την προηγούμενη χρονιά.

Στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού φοιτούν 61 μαθητές στη Β΄ τάξη. Η διατηρησιμότητα ανέρχεται σε 64%, την υψηλότερη της τελευταίας πενταετίας, ενώ για την Α΄ τάξη έχουν υποβληθεί 136 αιτήσεις και οι εγγραφές συνεχίζονται.

2. Νέες ειδικότητες και στροφή στα τεχνικά επαγγέλματα

Στις ΕΠΑΣ προστέθηκαν 6 νέες ειδικότητες και ο συνολικός αριθμός τους αυξήθηκε από 35 σε 41. Στις ΣΑΕΚ προσφέρονται φέτος 10 νέες ειδικότητες, ενώ ο συνολικός αριθμός των ειδικοτήτων που λειτουργούν αυξήθηκε από 41 σε 46.

Η στροφή προς τεχνικές ειδικότητες αποτυπώνεται στις εγγραφές: οι μαθητές στην ειδικότητα Χειριστής Μηχανημάτων Έργου αυξήθηκαν από 11 σε 84, στους Τεχνίτες Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων από 314 σε 361 και στην ειδικότητα Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας από 19 σε 47.

Οι συνεργασίες με επιχειρήσεις συνδέουν τη μαθητεία με συγκεκριμένες ανάγκες της παραγωγής. Πλήρη τμήματα σχηματίστηκαν με την Auto Hellas για την ειδικότητα Τεχνίτης Αμαξωμάτων στη Ρέντη και με την ΕΑΒ για την ειδικότητα Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών στη Χαλκίδα, με 26 μαθητές σε κάθε τμήμα. Στο Αιγάλεω, η ειδικότητα Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, σε συνεργασία με την ΑΒΑΞ, έχει ήδη 21 μαθητές. Νέες ειδικότητες λειτουργούν επίσης σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΣΕ στη Ρέντη και με την ΕΛΒΑΛ στη Χαλκίδα, ενώ συνεχίζονται οι συνεργασίες με τη Pharmathen και την ONEX. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν θέσεις μαθητείας για τους μαθητές.

Τέσσερα νέα Παραρτήματα ΕΠΑΣ λειτουργούν φέτος σε συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς: στο Στρατώνι με την Ελληνικός Χρυσός, στο Καρπενήσι με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο Κρυονέρι με τη DEMO και στη Σίνδο με τον ΕΟΠΑΕ.

3. Ευρωπαϊκές εμπειρίες και ευκαιρίες μέσω Erasmus+

Πολλές από τις σχολές της ΔΥΠΑ συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο υποστηρίζει την εκπαίδευση και την κατάρτιση μέσω της συνεργασίας και της κινητικότητας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από τις σχετικές δράσεις, οι μαθητές και οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες, να γνωρίσουν διαφορετικές εκπαιδευτικές και εργασιακές πρακτικές και να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, η επαγγελματική εκπαίδευση της ΔΥΠΑ αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση, προσφέροντας στους νέους εμπειρίες και εφόδια που μπορούν να αξιοποιήσουν στη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

4. Ισχυρή ανταπόκριση στην περιφέρεια

Σημαντική αύξηση των εγγραφών στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ καταγράφεται στην Κομοτηνή, από 78 σε 152, στη Φλώρινα, από 34 σε 92, στον Πύργο, από 56 σε 91, και στην Τρίπολη, από 30 σε 65. Στις ΣΑΕΚ, οι αιτήσεις μέσω gov.gr αυξήθηκαν στην Πάτρα από 155 σε 329 και στην Κηφισιά από 264 σε 405.

5. Εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό

Στις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ απασχολούνται συνολικά 1.432 εργαζόμενοι: 1.282 εκπαιδευτικοί και 150 διοικητικοί. Για τη συμπλήρωση των διδακτικών αναγκών εκδόθηκε η 13η Συμπληρωματική Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτικών, η οποία αφορά 481 θέσεις σε 34 περιοχές. Παράλληλα, έχουν κατανεμηθεί 53 νέες θέσεις ΙΔΟΧ μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω για την ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης των σχολών.

Η φετινή εικόνα δείχνει ότι ολοένα περισσότεροι νέοι επιλέγουν ειδικότητες που οδηγούν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές διεξόδους. Με περισσότερες επιλογές σπουδών, νέα Παραρτήματα και θέσεις μαθητείας σε επιχειρήσεις, η ΔΥΠΑ φέρνει την επαγγελματική εκπαίδευση πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πηγή: ertnews.gr