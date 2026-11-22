Σαφές μήνυμα με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027 στέλνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας με την ανάγκη διατήρησης των όσων έχουν επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρεται στα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια, στην καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, αλλά και στην πρωτοβουλία πέντε ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, για τη δημιουργία κοινού κέντρου επιστροφών μεταναστών στη Ρουάντα.

Με αφορμή την κατάθεση του νέου κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι, παρά τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά προόδου, με συνεχώς βελτιούμενες προοπτικές.

«Το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι ευθύνη όλων μας να μη χαθεί ό,τι πετύχαμε με τόσο κόπο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραθέτει τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σημειώνοντας ότι το πρωτογενές πλεόνασμα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου έφτασε τα 7,78 δισ. ευρώ, σχεδόν 3 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 11,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,17 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη μείωση της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας ότι το κενό ΦΠΑ υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το 10%, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως εξηγεί, το 2019 το Δημόσιο έχανε 24 από κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που έπρεπε να εισπράξει, ενώ το 2024, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απώλεια περιορίστηκε περίπου στα 9 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός αποδίδει τη βελτίωση στην ψηφιοποίηση, στο myDATA και στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, διευκρινίζοντας ότι η φοροδιαφυγή δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά καθίσταται ολοένα δυσκολότερη.

Ενίσχυση 400 ευρώ σε 2,12 εκατομμύρια δικαιούχους

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση στην καταβολή της ετήσιας μόνιμης ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, η οποία είναι καθαρή και αφορολόγητη.

Όπως αναφέρει, με την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων, οι δικαιούχοι αυξάνονται από 1,24 εκατομμύρια πέρυσι σε 2,12 εκατομμύρια φέτος, δηλαδή σχεδόν 900.000 περισσότεροι. Για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Οι καταβολές ξεκίνησαν την Παρασκευή, ενώ ορισμένοι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους αύριο, Δευτέρα. Τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν την ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΑ στις 30 Νοεμβρίου.

«Δεν είναι λύση σε όλα, είναι όμως μια ανάσα σε έναν απαιτητικό μήνα», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα και εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ

Αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και ότι οι αυξήσεις των εισοδημάτων δεν επαρκούν πάντοτε για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα έως τις 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η συνολική ελάφρυνση, μαζί με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.

Παράλληλα, αναφέρεται στην πρωτοβουλία της Eurobank για επιστροφή του 10% της αξίας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από την ΕΚΟ, με χρήση κάρτας της τράπεζας, έως τις 15 Ιανουαρίου. Όπως σημειώνει, με την πρόσθετη έκπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τα 1,30 ευρώ το λίτρο.

Για την περίοδο των Χριστουγέννων, ο πρωθυπουργός ανακοινώνει ότι από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου θα εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ η λίστα «Γιορτές για Όλους», η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων σε 25 κατηγορίες, με εκπτώσεις έως 25%.

Στόχος, όπως επισημαίνει, είναι να περιοριστεί το κόστος του γιορτινού τραπεζιού.

Σχέδιο για κοινό κέντρο επιστροφών μεταναστών στη Ρουάντα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του πρωθυπουργού στη συνεργασία της Ελλάδας με την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κοινού κέντρου επιστροφών στη Ρουάντα.

Όπως αναφέρει, οι πέντε χώρες διερευνούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με στόχο οι πρώτες μεταφορές να ξεκινήσουν έως το 2027.

Η πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά πρόσωπα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τα πρόσωπα αυτά θα μπορούν είτε να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία της Ρουάντας είτε να επιστρέψουν οικειοθελώς σε χώρα όπου διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης διαμονής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρινίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του σχεδίου αποτελεί ο πλήρης σεβασμός του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ταμείο Ανάκαμψης: Ένα βήμα πριν από την εκταμίευση του συνόλου των 35,95 δισ. ευρώ

Στο οικονομικό σκέλος της ανασκόπησης, ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τελευταίων ελληνικών αιτημάτων πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 11,32 δισ. ευρώ.

Όπως τονίζει, η Ελλάδα έχει εκπληρώσει και τα 376 ορόσημα και τους στόχους του εθνικού σχεδίου και βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την είσπραξη του συνόλου των 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούν.

«Δεν ήταν αυτονόητο ότι θα φτάναμε ως εδώ. Όμως τα καταφέραμε», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι οι πόροι αξιοποιούνται για δημόσια έργα, αναβάθμιση υπηρεσιών και νέες επενδύσεις.

Καμία μεταφορά συντελεστή δόμησης χωρίς τη συμφωνία των δήμων

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με επτά δημάρχους των βορείων προαστίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν δήμο σε άλλον και ότι, εφόσον χρειαστεί, η απαγόρευση θα κατοχυρωθεί νομοθετικά.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι καμία απόφαση δεν θα ληφθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δήμων και ότι το μέτρο δεν θα επιβληθεί σε καμία τοπική αρχή που δεν επιθυμεί την εφαρμογή του.

Παιδικοί σταθμοί, ισότητα των φύλων και ενίσχυση της Πυροσβεστικής

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη στη δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων για vouchers σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με προθεσμία την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η Ελλάδα ανέβηκε στη 16η θέση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ισότητας των Φύλων, από την 21η θέση πέρυσι, καταγράφοντας, όπως αναφέρει, τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020.

Στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνει ότι μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» έχουν ήδη παραδοθεί 742 νέα οχήματα και μέσα στην Πυροσβεστική, αξίας περίπου 79 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθεί η παράδοση ακόμη 503. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το Πυροσβεστικό Σώμα θα διαθέτει περισσότερα από 1.320 νέα οχήματα.

Μητσοτάκης για το Πολυτεχνείο: «Πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση, αλλά κλειστά στη βία και στην ανομία»

Κλείνοντας την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και στον χαρακτηρισμό τριών εμβληματικών σημείων του ιστορικού συγκροτήματος ως νεότερων μνημείων.

Πρόκειται για την κεντρική πύλη της Πατησίων, από την οποία εισέβαλε το τεθωρακισμένο τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου 1973, την τσακισμένη σιδερένια καγκελόπορτα και τη χάλκινη κεφαλή του Μέμου Μακρή «Προς τιμήν των πεσόντων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι ο χαρακτηρισμός τους, έπειτα από ομόφωνες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων συμβουλίων, διορθώνει μια παράλειψη δεκαετιών.

«Η προστασία τους είναι μια πράξη σεβασμού στην ιστορία μας», αναφέρει, καταλήγοντας ότι «σεβασμός στο μήνυμα του Πολυτεχνείου σημαίνει πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση και στον διάλογο, αλλά κλειστά στη βία και στην ανομία».

ΑΠΕ-ΜΠΕ