Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στην υδροπονική μονάδα παραγωγής ντομάτας ECOGROW στην Οιχαλία ασκεί η περιφερειακή παράταξη Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες επενδύσεις, ενώ οι μικροί και μεσαίοι αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Σε ανακοίνωσή της, με τίτλο «Το ανακοινωθέν Μητσοτάκη για τον θάνατο των αγροτών», η παράταξη αναφέρεται στη δήλωση του πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην υδροπονική μονάδα, συμφερόντων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, του επιχειρηματία Αλαφούζου του ομίλου ΣΚΑΪ.

Η Νέα Πελοπόννησος παραθέτει τη δήλωση του πρωθυπουργού «Αυτό είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Με τέτοιες επενδύσεις προχωράμε μπροστά» και διερωτάται: «Αλήθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, με ποιους προχωράτε μπροστά; Και τι απαντάτε στους χιλιάδες Μεσσήνιους και Πελοποννήσιους ελαιοπαραγωγούς που σήμερα αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανές τις καλλιέργειές τους;».

Η παράταξη επισημαίνει ότι οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλές τιμές ελαιολάδου, υψηλό κόστος συγκομιδής, προβλήματα από το Ελαιοκομικό Μητρώο και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, καθώς και καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός, προβάλλοντας τις μεγάλες επενδύσεις ως το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, απαξιώνει τους παραδοσιακούς παραγωγούς, οι οποίοι επί δεκαετίες στηρίζουν την αγροτική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δημόσια χρηματοδότηση της υδροπονικής επένδυσης μέσω του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Η παράταξη αντιπαραβάλλει τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που, όπως αναφέρει, διατίθενται για τη μεγάλη ιδιωτική επένδυση με τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων λίγων εκατοντάδων ευρώ προς τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς.

«Δεν είμαστε απέναντι στις μεγάλες επενδύσεις. Είμαστε απέναντι στην αντίληψη ότι αυτές αποτελούν τη μοναδική μορφή ανάπτυξης, ενώ οι άνθρωποι που επί δεκαετίες κρατούν όρθιο τον πρωτογενή τομέα αντιμετωπίζονται ως δεύτερης και τρίτης κατηγορίας παραγωγοί», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Νέα Πελοπόννησος συνδέει την επιβίωση των μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων με την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τη στήριξή τους περιορίζονται οι προοπτικές των τοπικών κοινωνιών.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα αιχμηρό υστερόγραφο προς τον πρωθυπουργό: «Γνωρίζετε κύριε Πρωθυπουργέ ότι ένα κιλό λάδι σήμερα ισοδυναμεί αγοραστικά με μισό καφέ;».