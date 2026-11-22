Σαφές προβάδισμα της Ν.Δ., ανοιχτή τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και αρκετούς σχηματισμούς κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή αποτυπώνει δημοσκόπηση Palmos Analysis για την εφημερίδα « Ελεύθερος Τύπος » της Κυριακής.

Την ίδια στιγμή, η δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας παραμένει υψηλή και η ακρίβεια εξακολουθεί να απασχολεί περισσότερο τους πολίτες.

Στην έρευνα της Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο», η Ν.Δ. καταγράφει 24,8% στην πρόθεση ψήφου και 30,2% στην εκτίμηση με απλή αναγωγή επί των εγκύρων. Η ισχυρότερη παρουσία της εντοπίζεται στους άνω των 55 ετών, όπου τα ποσοστά της κυμαίνονται από 30% έως 45%. Στον αντίποδα, περιορίζεται στο 13% στις ηλικίες 17-24 και 35-44 ετών και κινείται μεταξύ 18% και 19% στις ομάδες 25-34 και 45-54 ετών. Με βάση την πολιτική αυτοτοποθέτηση, συγκεντρώνει 65% στην Κεντροδεξιά και 25% στο Κέντρο. Στους ψηφοφόρους που δηλώνουν δεξιοί λαμβάνει 40%, ενώ τα κόμματα στα δεξιά της συγκεντρώνουν μαζί 38%.

Θετικό για την κυβέρνηση είναι το εύρημα σχετικά με τους χειρισμούς της στις θαλάσσιες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σωστούς ή μάλλον σωστούς τους κρίνει το 51% των ερωτηθέντων, έναντι 38% που τους θεωρεί λανθασμένους ή μάλλον λανθασμένους. Η θετική αξιολόγηση φτάνει το 25% μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στην Αριστερά, το 36% στην Κεντροαριστερά, το 54% στο Κέντρο, το 76% στην Κεντροδεξιά και το 68% στη Δεξιά, παρά την κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση από διαφορετικές πλευρές.

Η αποτίμηση της συνολικής πορείας της χώρας είναι λιγότερο ευνοϊκή: το 32% θεωρεί ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 63% εκτιμά ότι ακολουθεί λανθασμένη πορεία.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερη με 12,6% στην πρόθεση ψήφου και 15,3% στην εκτίμηση. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,6% και 12,9% αντίστοιχα. Η μεταξύ τους απόσταση είναι δύο μονάδες στην πρόθεση ψήφου και 2,4 μονάδες στην εκτίμηση, διατηρώντας ανοιχτή τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Στους ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς προηγείται η ΕΛΑΣ με 28% έναντι 24% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στο Κέντρο η σειρά αντιστρέφεται: 18% για το ΠΑΣΟΚ και 10% για την ΕΛΑΣ.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 5,8% στην πρόθεση και 7% στην εκτίμηση, λίγο μπροστά από το ΚΚΕ, που συγκεντρώνει 5,6% και 6,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 4,1% και 5%, η Φωνή Λογικής 3,7% και 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 2,9% και 3,5% και η Συμμαχία Ελλήνων 2,8% και 3,4%. Κοντά στο κοινοβουλευτικό όριο βρίσκονται επίσης το ΜέΡΑ25 με 2,4% στην πρόθεση και 2,9% στην εκτίμηση, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2% και 2,5% και η Νίκη με 1,9% και 2,3%.

Αν η εκτίμηση ψήφου μετατρεπόταν σε έδρες με τη συγκεκριμένη σύνθεση κομμάτων, η Ν.Δ. θα εξέλεγε 122 βουλευτές, η ΕΛΑΣ 47 και το ΠΑΣΟΚ 39. Ελληνική Λύση και ΚΚΕ θα είχαν από 21 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 15, η Φωνή Λογικής 14, η Ελπίδα 11 και η Συμμαχία Ελλήνων 10. Πρόκειται, πάντως, για υπολογισμό που εξαρτάται από το πόσα κόμματα θα ξεπεράσουν τελικά το 3%· οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να μεταβάλει την κατανομή των εδρών και τις προϋποθέσεις αυτοδυναμίας.

Στις εκκρεμότητες του πολιτικού σκηνικού προστίθεται και ο «άγνωστος Χ» ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο αποκαλείται «Πολιτική Ανοιξη Νο2» αλλά δεν έχει ιδρυθεί. Το 4% δηλώνει ότι «σίγουρα θα το ψήφιζε» και το 18% ότι «ίσως να το ψήφιζε», ποσοστά που δεν παρουσιάζουν ουσιαστική μεταβολή τους τελευταίους πέντε μήνες.

Η ακρίβεια παραμένει πρώτη ανησυχία

Παρά την υποχώρησή της από προηγούμενες μετρήσεις, η ακρίβεια εξακολουθεί να αναφέρεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα από το 52% των πολιτών. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 67% τον Σεπτέμβριο, 64% τον Ιούνιο και 58% τον Μάρτιο. Ακολουθούν η διαφάνεια και η διαφθορά με 24%, οι χαμηλοί μισθοί και η Υγεία με 23% το καθένα, η Παιδεία με 19%, το Δημογραφικό με 12% και τα Ελληνοτουρκικά με 10%.

Τα ευρήματα περιγράφουν μια δυσκολία και για τις δύο πλευρές. Η κυβέρνηση προηγείται καθαρά των αντιπάλων της, αλλά η εκτίμηση ψήφου της απέχει από ένα αποτέλεσμα που θα της εξασφάλιζε αυτοδυναμία. Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, δεν έχει μέχρι στιγμής μετατρέψει σε αντίστοιχη εκλογική δυναμική τη δυσαρέσκεια του 63% για την κατεύθυνση της χώρας. Ο κατακερματισμός του χώρου της και η πίεση που ασκούν στα νοικοκυριά οι τιμές και οι μισθοί θα έχουν βαρύτητα στην πορεία προς τις κάλπες: πολλοί ψηφοφόροι κρίνουν τις προτάσεις των κομμάτων «με το χέρι στην τσέπη».

Παραμένει, επιπλέον, άγνωστο ποιοι σχηματισμοί θα συμμετάσχουν τελικά στις εκλογές του 2027. Η πιθανότητα κόμματος από τον κ. Σαμαρά, το ενδεχόμενο συμμετοχής σχήματος με την υποστήριξη του Ηλία Κασιδιάρη και οι διεργασίες μεταξύ μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς μπορούν να επηρεάσουν τους σημερινούς συσχετισμούς. Στον «Πυκνό» πολιτικό χρόνο που μεσολαβεί έως τις κάλπες, η εικόνα της δημοσκόπησης αποτελεί αποτύπωση της παρούσας στιγμής και όχι ασφαλή πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος.