Πίστωση 300 ευρώ για την αποζημίωση ιδιοκτήτριας αυτοκινήτου που υπέστη υλικές ζημιές από λακκούβα στην 15η επαρχιακή οδό Μαραθόπολης – Φιλιατρών ενέκρινε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ύστερα από εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Σύμφωνα με την απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, που εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου και αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια, η αποζημίωση αφορά ζημιές σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, οι οποίες προκλήθηκαν από πρόσκρουση σε κοίλωμα του οδοστρώματος.

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Η απόφαση αφορά τη δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης για την καταβολή της αποζημίωσης, μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.