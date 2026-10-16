Αγορά ακινήτων: Νέες επενδύσεις, στεγαστικό ζήτημα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε μια περίοδο σημαντικών επενδυτικών κινήσεων, αλλά και έντονων πιέσεων στο κόστος στέγασης, η ελληνική αγορά ακινήτων αναζητεί νέες ισορροπίες.

Η ανάπτυξη οργανωμένων φοιτητικών κατοικιών, οι επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα και εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για το ελληνικό real estate. Την ίδια στιγμή, η περιορισμένη προσφορά κατοικιών και η επιβάρυνση των νοικοκυριών αναδεικνύουν την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων και νέων χρηματοδοτικών λύσεων. Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο της τελευταίας ημέρας του συνεδρίου Prodexpo 2026, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, επενδυτικών σχημάτων, μεσιτικών δικτύων και δημόσιων φορέων. Στις συζητήσεις παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, στοιχεία για το στεγαστικό κόστος, προτάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και οι αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στις υπηρεσίες ακινήτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι προοπτικές της οργανωμένης φοιτητικής στέγης, ενός τομέα στον οποίο η αυξανόμενη ζήτηση δημιουργεί νέες επενδυτικές δυνατότητες.

LAMDA Development: 800 φοιτητικά δωμάτια στο Ελληνικό

Την ανάπτυξη περίπου 800 δωματίων φοιτητικής κατοικίας στο Ελληνικό παρουσίασε ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer της LAMDA Development, με στόχο τα πρώτα 130 να ολοκληρωθούν έως τη μεθεπόμενη Prodexpo, σε δύο χρόνια. Το σχέδιο συνδέεται με τη δημιουργία πανεπιστημιακού campus από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο Ελληνικό, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την έρευνα και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Τα υπόλοιπα περίπου 650 δωμάτια προβλέπεται να ακολουθήσουν σε ορίζοντα τριετίας, παράλληλα με την ανάπτυξη των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Ο κ. Γαβριηλίδης αναφέρθηκε στην πρόκληση δημιουργίας οικονομικά προσιτής φοιτητικής στέγης σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής. Όπως εξήγησε, το επενδυτικό μοντέλο στηρίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Στις οικονομίες κλίμακας από την ανάπτυξη περίπου 800 δωματίων, στην αξιοποίηση ταχύτερων και οικονομικότερων μεθόδων κατασκευής και στη δυνατότητα τουριστικής λειτουργίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα δωμάτια θα χρησιμοποιούνται από φοιτητές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και θα μπορούν να διατίθενται για τουριστική φιλοξενία το καλοκαίρι. Όπως εκτίμησε, τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους από την τουριστική δραστηριότητα θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συγκράτηση του κόστους διαμονής των φοιτητών. Πρόκειται για ένα μοντέλο που επιδιώκει να συνδυάσει τη φοιτητική κατοικία με τη δυνατότητα αξιοποίησης των εγκαταστάσεων σε διαφορετικές περιόδους του έτους. Το συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει τις ανάγκες φοιτητών, γονέων και τουριστών, με χώρους μελέτης, κοινωνικής ζωής, άθλησης και υπηρεσίες φιλοξενίας. Παράλληλα, εξετάζεται η σύνδεσή του με την ερευνητική δραστηριότητα του πανεπιστημίου, δημιουργώντας ένα «ζωντανό εργαστήριο» για την αξιοποίηση δεδομένων σε τομείς όπως η υγεία, η διατροφή και η ευεξία. Πέρα από το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, ο Chief Investment Officer της LAMDA Development παρουσίασε τρεις προτάσεις για την αύξηση της προσφοράς φοιτητικής στέγης. Τη θεσμοθέτηση ή ενίσχυση ειδικής πολεοδομικής χρήσης για τη φοιτητική κατοικία, τη μείωση του ΦΠΑ στην κατασκευή αντίστοιχων συγκροτημάτων και τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών προϊόντων διάρκειας τουλάχιστον 20 ετών, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων και συνεργασία των ελληνικών τραπεζών. Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, θα μπορούσαν να διευκολύνουν την υλοποίηση επενδύσεων με μακροχρόνιο ορίζοντα και να συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερων διαθέσιμων δωματίων.

Φοιτητική κατοικία: Νέες επενδύσεις και αυξανόμενη ζήτηση

Η ανάπτυξη οργανωμένων φοιτητικών κατοικιών δεν περιορίζεται στο Ελληνικό, καθώς επενδυτικές πρωτοβουλίες καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, με την αγορά να αναζητεί λύσεις απέναντι στην περιορισμένη προσφορά διαμερισμάτων.

Ο Δημήτρης Οικονόμου, Founder & CEO της MyStudentFlat, παρουσίασε την επέκταση της ψηφιακής πλατφόρμας μίσθωσης φοιτητικών κατοικιών στην Ελλάδα την άνοιξη, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε, η εταιρεία διαθέτει πλέον επενδυτές από 14 χώρες, στοιχείο που αποτυπώνει το ενδιαφέρον για επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία συνδέουν τη φοιτητική στέγη με τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η δραστηριότητα της πλατφόρμας επικεντρώνεται στη διαδικασία αναζήτησης και μίσθωσης κατοικιών για φοιτητές.

Ο Ιωάννης Δογραμματζής, Co-Founder & CEO της KORPO Development, επισήμανε ότι η έλλειψη διαθέσιμων διαμερισμάτων δημιουργεί την ανάγκη για νέες λύσεις στην αγορά. Έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη οργανωμένων συγκροτημάτων που δεν περιορίζονται στην παροχή ενός δωματίου, αλλά μπορούν να διαμορφώνουν ολοκληρωμένες κοινότητες φοιτητικής διαβίωσης, με υποδομές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενοίκων.

Η Άννα Παρίση, Head of Asset Management & ESG/Sustainability της Premia Properties, παρουσίασε τις επενδύσεις της εταιρείας σε πανεπιστημιακές πόλεις της περιφέρειας, όπως η Ξάνθη, η Λάρισα και η Ρόδος. Στην Ξάνθη, όπως ανέφερε, δημιουργήθηκαν περισσότερες από 100 κλίνες, οι οποίες καλύφθηκαν αμέσως. Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει τη ζήτηση που υπάρχει για οργανωμένες λύσεις στέγασης και εκτός των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων.

Η αυξημένη ζήτηση για φοιτητική κατοικία αποτελεί μία μόνο διάσταση του ευρύτερου στεγαστικού προβλήματος, το οποίο επηρεάζει πλέον και νοικοκυριά που μέχρι πρόσφατα είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά. Το κόστος απόκτησης ή ενοικίασης κατοικίας και οι δυνατότητες αύξησης του διαθέσιμου αποθέματος απασχόλησαν ξεχωριστή συζήτηση του συνεδρίου.

Προσιτή κατοικία: Το κόστος στέγασης και οι παρεμβάσεις της ΔΥΠΑ

Η Τόνια Αράχωβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, παρουσίασε τις στεγαστικές δράσεις της υπηρεσίας, με έμφαση τόσο στα προγράμματα χρηματοδότησης της αγοράς πρώτης κατοικίας όσο και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 1» περισσότερες από 7.192 οικογένειες απέκτησαν κατοικία με δάνεια έως 150.000 ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμφωνία κοινωνικής αντιπαροχής της 8ης Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της οποίας η ΔΥΠΑ διέθεσε οκτώ αδόμητα οικόπεδα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Παράλληλα, στάθηκε στην ολοκλήρωση οικισμού που παρέμενε σε εκκρεμότητα επί 23 χρόνια, αναδεικνύοντας τη σημασία της ολοκλήρωσης έργων που προορίζονται για στεγαστική υποστήριξη δικαιούχων.

Η Βάλια Δήμου, Executive, Property Sales & Servicing Division της Cerved Property Services, παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν την πίεση που ασκεί το στεγαστικό κόστος στα ελληνικά νοικοκυριά. Επικαλούμενη στοιχεία του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι η δαπάνη στέγασης στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 36% του οικογενειακού εισοδήματος, έναντι 24% στον ΟΟΣΑ και 19,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά αυτή καταδεικνύει την έκταση της επιβάρυνσης σε σχέση με τα αντίστοιχα διεθνή και ευρωπαϊκά μεγέθη.

Ο Κυριάκος Καμπούρης, διευθύνων σύμβουλος της IMS FC, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει φούσκα στην ελληνική αγορά ακινήτων. Στήριξε την εκτίμησή του στο γεγονός ότι οι περισσότερες αγοραπωλησίες πραγματοποιούνται με ίδια κεφάλαια και όχι μέσω τραπεζικού δανεισμού, διαφοροποιώντας έτσι τις σημερινές συνθήκες από περιόδους κατά τις οποίες η αγορά εξαρτιόταν περισσότερο από την πιστωτική επέκταση.

Η Κατερίνα Παλιοδήμου, Chief Investment Officer της Amvrosia Development, ανέλυσε τους παράγοντες που διαμορφώνουν το υψηλό κόστος ανάπτυξης νέων κατοικιών. Αναφέρθηκε στις τιμές της γης, στο κατασκευαστικό κόστος, στη χρηματοδότηση και στις καθυστερήσεις αδειοδότησης, επισημαίνοντας ότι οι παράγοντες αυτοί περιορίζουν τις δυνατότητες δημιουργίας οικονομικά προσιτών κατοικιών. Ως πιθανές παρεμβάσεις πρότεινε κρατικές εγγυήσεις μισθωμάτων, φορολογικές ελαφρύνσεις και επιτάχυνση των διαδικασιών κοινωνικής αντιπαροχής.

Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, General Manager της Danos, an alliance member of BNP Paribas Real Estate, επισήμανε ότι το στεγαστικό πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, αλλά επηρεάζει και τη μεσαία τάξη. «Μόνο με αύξηση προσφοράς θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα», υπογράμμισε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, ώστε περισσότερα ακίνητα να καταστούν διαθέσιμα στην αγορά.

Παράλληλα με την αναζήτηση λύσεων για την προσιτή κατοικία, η αγορά αναπτύσσει νέες κατηγορίες ακινήτων που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ενοίκων και επενδυτών. Μία από αυτές είναι τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, τα οποία συνδυάζουν χαρακτηριστικά κατοικίας και οργανωμένης φιλοξενίας, καλύπτοντας ανάγκες που δεν εντάσσονται πλήρως ούτε στην παραδοσιακή μίσθωση ούτε στην ξενοδοχειακή διαμονή.

Εξυπηρετούμενα διαμερίσματα: Μια αναπτυσσόμενη αγορά

Ο Σταύρος Τόλιας, διευθύνων σύμβουλος της ZOIA, περιέγραψε τη διαφοροποίηση της ζήτησης για εξυπηρετούμενα διαμερίσματα. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο προϊόν απευθύνεται σε επαγγελματίες, ψηφιακούς νομάδες, φοιτητές και επισκέπτες που επιλέγουν διαμονή μεγαλύτερης διάρκειας. Η συνύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών πελατών αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς, καθώς οι ανάγκες τους διαφοροποιούνται από εκείνες των επισκεπτών ενός συμβατικού ξενοδοχείου.

Η Σοφία Αθανασοπούλου, Investment and Portfolio Director της Orilina REIC, παρουσίασε την επένδυση της εταιρείας σε κτίριο 30 διαμερισμάτων στην οδό Γερανίου, με διαχειριστή τη Limehome. Αναφέρθηκε στη σταθερή και επαναλαμβανόμενη ζήτηση από διαφορετικές κατηγορίες πελατών, εξηγώντας ότι η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να ενισχύει τη σταθερότητα των εσόδων μιας επένδυσης.

Ο Adam Konieczny, Director of Hospitality Asset Management and Investment της ISWM Group, παρουσίασε τη λειτουργική διάσταση των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, μπορούν να εμφανίζουν λειτουργικά περιθώρια κέρδους 55% έως 60%, έναντι 35% έως 40% στα συμβατικά ξενοδοχεία. Απέδωσε τη διαφορά κυρίως στις χαμηλότερες λειτουργικές ανάγκες και στο περιορισμένο κόστος υπηρεσιών, όπως η εστίαση, που συνήθως επιβαρύνουν περισσότερο τις ξενοδοχειακές μονάδες.

Στον αντίποδα της συζήτησης για το κόστος στέγασης, η αγορά κατοικιών υψηλών προδιαγραφών εξακολουθεί να προσελκύει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι προοπτικές της πολυτελούς κατοικίας συνδέονται ολοένα περισσότερο με την ποιότητα κατασκευής, την παροχή υπηρεσιών και την αναγνωρισιμότητα διεθνών brands.

Πολυτελείς κατοικίες: Διεθνείς επενδύσεις και υψηλές προδιαγραφές

Ο Γιάννης Γεωργόπουλος, δήμαρχος Ερμιονίδας, αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής για την προσέλκυση επενδύσεων υψηλών προδιαγραφών. Εστίασε στη φυσική ομορφιά, στην πρόσβαση και στην ιδιωτικότητα που αναζητούν οι αγοραστές πολυτελών κατοικιών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη οι επενδύσεις να δημιουργούν ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Ιωάννης Ρεβύθης, ιδρυτής και γενικός διευθυντής της Revithis Real Estate, περιέγραψε την αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για ελληνικές εξοχικές κατοικίες και την εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα branded residences, εκτιμώντας ότι η σύνδεση μιας κατοικίας με αναγνωρισμένο διεθνές brand μπορεί να αυξήσει την αξία πώλησης ή μίσθωσής της κατά 30% έως 35%. Η εκτίμησή του συνδέεται με την πρόσθετη αξία που αποδίδουν οι αγοραστές στην αναγνωρισιμότητα και στις προδιαγραφές ενός διεθνούς σήματος.

Η Ιωάννα Λαζαρίδου, partner της KLC Law Firm, ανέδειξε τη σημασία της νομικής ασφάλειας στις διαφορετικές μορφές αξιοποίησης ακινήτων. Εστίασε στη χρονομεριστική μίσθωση και στα ζητήματα που εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά ως προς την αναγκαστική εκτέλεση, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός σαφούς νομικού πλαισίου για τις σχετικές συναλλαγές.

Ο Τέο Μπόσδας, COO της CCRE Group, υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να εδραιωθεί ως διεθνής προορισμός πολυτελών ακινήτων. «Η Ελλάδα οφείλει να εδραιωθεί ως ένα luxury brand», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τη δυνατότητα αυτή με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, την εκτεταμένη ακτογραμμή και το φυσικό περιβάλλον. Η τοποθέτησή του επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς ταυτότητας της ελληνικής αγοράς πολυτελούς κατοικίας.

Η Μάρω Κονιδά, Buildings & Aviation Director της Salfo & Associates, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν την ανάπτυξη branded residences. Όπως επισήμανε, η σύνδεση ενός ακινήτου με διεθνώς αναγνωρισμένο brand δημιουργεί συγκεκριμένες προσδοκίες ως προς την αρχιτεκτονική, τα υλικά, την ποιότητα κατασκευής και τη συνολική εμπειρία των αγοραστών. Οι προδιαγραφές αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των συγκεκριμένων έργων.

Πέρα από τις διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων, σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Η ψηφιοποίηση, η αξιοποίηση δεδομένων και η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζουν την αναζήτηση, την εκτίμηση και την προώθηση ακινήτων, μεταβάλλοντας παράλληλα τις απαιτήσεις από τους επαγγελματίες του κλάδου.

Η μεσιτεία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Αντιγόνη Δούναβη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος, αναφέρθηκε στις δυνατότητες αλλά και στα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα των εκτιμήσεων. Υπογράμμισε ότι τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν το έργο των επαγγελματιών, χωρίς όμως να υποκαθιστούν την εμπειρία, την αυτοψία και την επαγγελματική κρίση. «Οι αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις δεν είναι εκτιμήσεις, είναι προτάσεις», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η πραγματική αξία ενός ακινήτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί αποκλειστικά από έναν αλγόριθμο.

Ο Αθανάσιος Στάμου, γενικός γραμματέας της ΠΟΣΜΑΣ, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Λάρισας και διευθυντής της INVESTA Real Estate, αναφέρθηκε στις αλλαγές που καταγράφονται στις προτεραιότητες των αγοραστών. Όπως επισήμανε, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή απόδοση, στη μόνωση, στα κουφώματα και στα συστήματα θέρμανσης, καθώς οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν άμεσα το κόστος χρήσης της κατοικίας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη οι μεσίτες να ενημερώνουν με ρεαλισμό τους πελάτες τους.

Ο Ιωάννης Ζιαβράς, ιδρυτής και επικεφαλής του δικτύου RE/MAX Properties Investment και πρόεδρος της Επιτροπής Μεσιτών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αναφέρθηκε στην ισχυρή διεθνή ζήτηση για ελληνικά ακίνητα, η οποία επεκτείνεται σταδιακά και σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Παράλληλα, επισήμανε ότι η αξιοποίηση των νέων ψηφιακών εργαλείων αποτελεί πλέον σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματική λειτουργία των μεσιτικών επιχειρήσεων.

Η Ιλιάνα Μαλιτά, Head of Residential Department της ΔΑΝΟΣ στην Αθήνα, η οποία συντόνισε τη συζήτηση, ανέδειξε την ανθρώπινη διάσταση του επαγγέλματος. Στάθηκε στη σημασία της εμπιστοσύνης, του ήθους και της σύνεσης στις συναλλαγές ακινήτων, επισημαίνοντας τον συμβουλευτικό χαρακτήρα της σχέσης μεταξύ μεσίτη και πελάτη.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι δυνατότητες του PropTech και της Τεχνητής Νοημοσύνης εξετάστηκαν σε ξεχωριστές συζητήσεις, με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές τους και στις νέες απαιτήσεις των πελατών.

Ο Ηλίας Χείτας, CEO της iarts, συνομιλώντας με τον Παύλο Πανταζόπουλο, παρουσιαστή ειδήσεων στη Naftemporiki TV, περιέγραψε ένα μελλοντικό μοντέλο στο οποίο ψηφιακοί πράκτορες, οι λεγόμενοι AI agents, θα μπορούν να αναζητούν ακίνητα με συγκεκριμένα κριτήρια, να επικοινωνούν με μεσιτικά γραφεία και να συγκεντρώνουν πληροφορίες σε ελάχιστο χρόνο. Επισήμανε ότι οι τεχνολογικές λύσεις πρέπει να επιλέγονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης και όχι απλώς επειδή είναι διαθέσιμες. Παράλληλα, τόνισε ότι η προσωπική εμπιστοσύνη εξακολουθεί να έχει καθοριστική σημασία στις συναλλαγές ακινήτων.

Ο Δημήτρης Οικονόμου της MyStudentFlat αναφέρθηκε στον ρόλο των δεδομένων στην αξιολόγηση επενδύσεων, στην τιμολόγηση και στις προβλεπόμενες αποδόσεις. Επισήμανε ότι οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία στους επαγγελματίες, ενισχύοντας τον συμβουλευτικό ρόλο του μεσίτη και τη δυνατότητα καλύτερης αξιολόγησης των επιλογών.

Ο Δημήτρης Μελαχροινός, συνιδρυτής και CEO του Spitogatos.gr, υπογράμμισε ότι, παρά την ταχύτατη ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων, η αγορά κατοικίας παραμένει μια βαθιά προσωπική απόφαση. Όπως επισήμανε, η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την αναζήτηση και την πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής και συναλλαγής.

Ο Jeries Besarat, CEO του Polikatikia.gr, στάθηκε στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών για ταχύτητα, άμεση ανταπόκριση και αποτελεσματική ψηφιακή επικοινωνία. Επισήμανε ότι οι επαγγελματίες που δεν προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογικές συνθήκες κινδυνεύουν να χάσουν πελάτες από ανταγωνιστές που αξιοποιούν περισσότερο τα σύγχρονα εργαλεία εξυπηρέτησης.

Οι τοποθετήσεις στην Prodexpo 2026 ανέδειξαν μια αγορά που αναπτύσσει νέες επενδυτικές δραστηριότητες και ενσωματώνει τεχνολογικά εργαλεία, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις ως προς το κόστος και τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Η αύξηση της προσφοράς, η αξιοποίηση νέων μορφών στέγασης και η διαμόρφωση κατάλληλων θεσμικών και χρηματοδοτικών συνθηκών παραμένουν βασικά ζητούμενα για την επόμενη ημέρα του ελληνικού real estate.

ΑΠΕ-ΜΠΕ