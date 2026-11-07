Ανακοίνωση Μαργαρίτη Σχοινά στην Καλαμάτα: Αμεσα η σύμβαση για το Μιναγιώτικο Φράγμα

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή του Μιναγιώτικου φράγματος στη Μεσσηνία, συνολικού χρηματοοικονομικού μεγέθους 149,21 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα, με δικαιούχους δήμους και Περιφέρειες.

Το Μιναγιώτικο φράγμα θα εξασφαλίσει άρδευση για 35.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενώ η πρώτη φάση, που θα καλύπτει περίπου 18.800 στρέμματα, προβλέπεται να παραδοθεί ολοκληρωμένη και λειτουργική σε 18 μήνες από την έναρξη της συμβατικής προθεσμίας. Το έργο περιλαμβάνει ταμιευτήρα χωρητικότητας περίπου 11 εκατ. κυβικών μέτρων, αρδευτικά δίκτυα και υποδομές ύδρευσης για πέντε οικισμούς στους δήμους Πύλου - Νέστορος και Μεσσήνης.

Πρόκειται για το πέμπτο έργο ΣΔΙΤ του προγράμματος «Ύδωρ 2.0» που προχωρά προς υπογραφή, μετά τα έργα στον Ταυρωπό, στην Υπέρεια - Ορφανά, στον Νέστο και στο Λασίθι, όπου έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες.

Η νέα πρόσκληση των 80 εκατ. ευρώ θα αφορά έργα ταμίευσης νερού και κατασκευής αρδευτικών δικτύων, με ανώτατο προϋπολογισμό 2,2 εκατ. ευρώ ανά έργο. Ο υπουργός κάλεσε τους δήμους και τις Περιφέρειες να προετοιμάσουν ώριμες προτάσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που εξυπηρετούν περισσότερους παραγωγούς και μπορούν να αποδώσουν γρήγορα.

«Δεν χρειάζονται παντού έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Χρειάζονται και μικρότερες, στοχευμένες παρεμβάσεις, εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη», ανέφερε.

Για την αγροτική οδοποιία ανακοίνωσε ότι έχουν εγκριθεί προς ένταξη 446 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 241,7 εκατ. ευρώ, σε 141 δήμους, στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027. Όπως σημείωσε, οι συνολικοί προϋπολογισμοί των παρεμβάσεων αγροτικής οδοποιίας και μικρών αρδευτικών έργων σε δύο προγραμματικές περιόδους ξεπερνούν τα 490 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα LEADER, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί η στήριξή του, ενώ για το νέο σύστημα πληρωμών μέσω της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι οριστικοποιούνται καθημερινά 12.000 έως 15.000 αγροτικές δηλώσεις.

Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι την προγραμματική περίοδο 2028-2034 θα εισρεύσουν 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι πόροι να κατευθυνθούν στους πραγματικούς δικαιούχους.