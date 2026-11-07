Διαρρήξεις κοσμηματοπωλείου και καταστήματος οπτικών σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

Δύο διαρρήξεις καταστημάτων έγιναν τις τελευταίες ημέρες σε Καλαμάτα και Μεσσήνη, με λεία χρυσαφικά, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου.

Χθες λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έσπασαν με λοστό τη γυάλινη είσοδο καταστήματος οπτικών στη Μεσσήνη και άρπαξαν δύο ζευγάρια γυαλιά και διάφορα κοσμήματα που πωλούσε το συγκεκριμένο κατάστημα.

Ειδικότερα αφαίρεσαν 4 χρυσές αλυσίδες λαιμού, 8 χρυσούς σταυρούς και

6 ζευγάρια χρυσά σκουλαρίκια, με την αξία των κλοπιμαίων να υπολογίζεται στα 1.500 ευρώ, σύμφωνα με τον 51χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μεσσήνης.

Παρόμοια διάρρηξη σημειώθηκε και την Τετάρτη την ίδια σχεδόν ώρα στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, στην οδό Υπαπαντής, με τους δράστες να “χτυπούν” ένα κοσμηματοπωλείο.

Ειδικότερα τέσσερα άτομα που φορούσαν κουκούλες έκοψαν το σιδερένιο ρολό, παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν μέσα στο κατάστημα.

Στη συνέχεια έσπασαν τις πιο πολλές προσόψεις και αφαίρεσαν κοσμήματα και χρυσαφικά κυρίως από ασήμι, αλλά και από χρυσό, άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας.

Ο συναγερμός χτύπησε και ειδοποιήθηκε ο 46χρονος ιδιοκτήτης που έφτασε στο σημείο, όπως και αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας που εξέτασαν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες και πήραν μαρτυρικές καταθέσεις.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για να φτάσει στα ίχνη των τεσσάρων κουκουλοφόρων, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να είναι οι ίδιοι που πραγματοποίησαν τις δύο κλοπές μέσα σε δύο ημέρες σε Καλαμάτα και Μεσσήνη μιας και ενήργησαν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα.

Κ.Ηλ.