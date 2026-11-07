Συνεχίζεται το αφιέρωμα του ΜΕΘ στον Μολιέρο - «Ο Μισάνθρωπος» άνοιξε την αυλαία στην Καλαμάτα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Μισάνθρωπος» του Μολιέρου, από το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο (ΜΕΘ), σε διασκευή και σκηνοθεσία Γιάννη Δρίτσα.

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του «Αρχοντοχωριάτη», το ΜΕΘ συνεχίζει το αφιέρωμά του στον σπουδαίο Γάλλο θεατρικό συγγραφέα, ανεβάζοντας ένα από τα σημαντικότερα έργα του, που συνδυάζει το καυστικό χιούμορ με την κοινωνική σάτιρα και τον προβληματισμό.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας άνθρωπος που αρνείται να συμβιβαστεί με την υποκρισία και τις κοινωνικές συμβάσεις, επιλέγοντας να λέει την αλήθεια, ακόμη κι όταν αυτή ενοχλεί. Μέσα από έξυπνους διαλόγους και κωμικές καταστάσεις, η παράσταση φωτίζει τις αντιφάσεις των ανθρώπινων σχέσεων και υπενθυμίζει τη διαχρονικότητα του έργου του Μολιέρου.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται στις 7, 8, 12, 13, 14 και 15 Νοεμβρίου, στις 9 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο, δίνοντας την ευκαιρία στο θεατρόφιλο κοινό να παρακολουθήσει τη νέα παραγωγή του ΜΕΘ.

Η παράσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσεται στις επετειακές δράσεις για τη συμπλήρωση 50 χρόνων θεατρικής και πολιτιστικής παρουσίας του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο τηλ. 690 908 5939.