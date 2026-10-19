Στο νοσοκομείο οι οκτώ διασωθέντες από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς νότια της Λέσβου

Στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης νοσηλεύονται επτά από τους οκτώ διασωθέντες της τραγωδίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγριελιάς Λέσβου, όπου έξι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ ένας από αυτούς έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

Μία γυναίκα φέρει ορθοπεδικής φύσεως τραύμα και ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ένας ακόμη διασωθείς βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε καλύτερη κατάσταση και αναμένεται να λάβουν εξιτήριο, ενώ το παιδί που διασώθηκε παρακολουθείται στην Παιδιατρική Κλινική και οι υπόλοιποι ασθενείς στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ο 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος φέρεται ως ο διακινητής των αλλοδαπών και έχει υποστεί κάταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων νότια της Αγριελιάς Λέσβου, όταν, σύμφωνα με το Λιμενικό, το ταχύπλοο που μετέφερε τους αλλοδαπούς πραγματοποιούσε ελιγμούς για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους έξι αλλοδαποί, τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος, ενώ διασώθηκαν οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των διασωθέντων στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ