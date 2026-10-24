Τι λένε τα ζώδια σήμερα (24/10)

Κριός

Συναισθηματικές και οικονομικές εκκρεμότητες ζητούν την προσοχή σου με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 8ο οίκο σου. Μπορεί να επανέλθουν συζητήσεις για κοινά χρήματα, οφειλές ή ζητήματα εμπιστοσύνης που δεν έχουν διευθετηθεί ουσιαστικά. Η έλξη προς ένα πρόσωπο από το παρελθόν ενδέχεται να δυναμώσει, μαζί όμως με ερωτήματα για όσα σας είχαν απομακρύνει. Ο Ερμής που γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 8ο οίκο σου εγκαινιάζει μια περίοδο επανελέγχου οικονομικών συμφωνιών.

Ταύρος

Οι άνθρωποι που βρίσκονται απέναντί σου λειτουργούν ως καθρέφτης των επιθυμιών σου, καθώς ο Ηλιος συναντά την ανάδρομη Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου. Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να σε απασχολήσει εντονότερα, επαναφέροντας όμορφες αναμνήσεις αλλά και προβλήματα που δεν ξεπεράστηκαν. Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 7ο οίκο σου, το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να επανεξετάσεις συμφωνίες, υποσχέσεις και τον τρόπο που επικοινωνείς τις ανάγκες σου. Δώσε σημασία στη συνέπεια.

Δίδυμοι

Στην καθημερινότητά σου φαίνεται πόσο λειτουργικές είναι οι σχέσεις σου, με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 6ο οίκο σου. Παλιές συνεννοήσεις με συναδέλφους και παράπονα για την έλλειψη βοήθειας μπορεί να επανέλθουν. Ισως θελήσεις να αποκαταστήσεις το κλίμα στην εργασία ή να αλλάξεις συνήθειες που περιορίζουν τον χρόνο για όσα σε ευχαριστούν. Ο Ερμής που γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 6ο οίκο σου σε καλεί το επόμενο διάστημα να ελέγχεις προγράμματα στη δουλειά σου.

Καρκίνος

Σχέσεις που άφησαν έντονο αποτύπωμα μπορεί να επιστρέψουν στις σκέψεις σου με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου. Οι επιθυμίες σου γίνονται πιο ξεκάθαρες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουν λυθεί οι λόγοι που δυσκόλεψαν μια παλιά σχέση. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, έχεις αφορμές να θυμηθείς όσα σας ένωσαν και να συζητήσεις τι λείπει σήμερα από την επαφή σας. Παράλληλα, ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 5ο οίκο σου, επαναφέροντας το επόμενο διάστημα δημιουργικά σχέδια ή θέματα παιδιών.

Λέων

Οικογενειακές σχέσεις και προσωπικές αναμνήσεις αποκτούν μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 4ο οίκο σου. Μπορεί να αναζητήσεις την επαφή με αγαπημένους ανθρώπους και να συνειδητοποιήσεις ποια παλιά απωθημένα επηρεάζουν ακόμη την οικειότητα μεταξύ σας. Θέματα κατοικίας και εξόδων του σπιτιού ενδέχεται επίσης να χρειαστούν επανεξέταση. Ο Ερμής που γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 4ο οίκο σου φέρνει μια περίοδο επιστροφής σε οικογενειακές συζητήσεις.

Παρθένος

Λόγια που δεν ειπώθηκαν μπορεί να σε απασχολήσουν με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 3ο οίκο σου. Υπάρχει διάθεση να ξαναβρείς ανθρώπους που έχεις καιρό να συναντήσεις ή να επανεξετάσεις όσα είχαν ειπωθεί σε προηγούμενες συζητήσεις. Απόφυγε να στηριχτείς αποκλειστικά στον τόνο μιας επικοινωνίας για να συμπεράνεις τις προθέσεις της άλλης πλευράς. Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 3ο οίκο σου, κάνοντας το επόμενο διάστημα απαραίτητο τον έλεγχο πληροφοριών και εγγράφων.

Ζυγός

Την αξία των επιλογών σου εξετάζεις πιο προσεκτικά με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 2ο οίκο σου. Οικονομικές προσδοκίες, παλιές αγορές και συζητήσεις για αμοιβές μπορεί να επανέλθουν, ώστε να καταλάβεις τι σε καλύπτει και τι χρειάζεται αλλαγή. Στις σχέσεις σου, η ανάγκη για επιβεβαίωση ενδέχεται να συνδεθεί με όσα προσφέρεις ή με τη συνέπεια που περιμένεις να δείξουν. Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 2ο οίκο σου, το επόμενο διάστημα προσφέρεται για επανέλεγχο λογαριασμών.

Σκορπιός

Πιο προσωπικό χαρακτήρα αποκτούν οι εξελίξεις με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 1ο οίκο σου. Επιθυμίες που είχες παραμερίσει έρχονται ξανά στο προσκήνιο και μπορεί να αναρωτηθείς αν οι σχέσεις ή η εικόνα σου εκφράζουν αυτό που αισθάνεσαι σήμερα. Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 1ο οίκο σου, ανοίγοντας μια περίοδο αναθεώρησης προσωπικών αποφάσεων και του τρόπου που παρουσιάζεις τις ανάγκες σου. Ισως αλλάξεις γνώμη για σχέδια που θεωρούσες ξεκάθαρα.

Τοξότης

Οσα κρατάς μέσα σου αποκτούν μεγαλύτερη ένταση με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 12ο οίκο σου. Αναμνήσεις και συναισθήματα για ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί μπορεί να σε οδηγήσουν σε προσωπικές συνειδητοποιήσεις. Παράλληλα, ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 12ο οίκο σου, ευνοώντας το επόμενο διάστημα την εσωτερική επεξεργασία και την επιστροφή σε υποθέσεις που άφησες ανοιχτές. Πρόσεξε τις υποθέσεις που κάνεις όταν σου λείπουν πληροφορίες.

Αιγόκερως

Φίλοι/ες και άνθρωποι με τους οποίους μοιράστηκες επιθυμίες ή στόχους μπορεί να επανέλθουν με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 11ο οίκο σου. Μια επαφή ενδέχεται να ξυπνήσει παλιότερα συναισθήματα ή να σε βάλει να επανεξετάσεις τη θέση μιας φιλίας στη ζωή σου. Παράλληλα, μπορεί να θυμηθείς σχέδια που εγκατέλειψες και να αναρωτηθείς αν εξακολουθούν να σε εκφράζουν. Ο Ερμής που γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 11ο οίκο σου φέρνει το επόμενο διάστημα αναθεωρήσεις σε συλλογικές προσπάθειες.

Υδροχόος

Επαγγελματικές σχέσεις και παλιότερες φιλοδοξίες έρχονται στο επίκεντρο με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις για προτάσεις που δεν είχαν προχωρήσει. Η ανάγκη να αναγνωριστεί η προσφορά σου γίνεται εντονότερη, ωστόσο απόφυγε να στηρίξεις τις επιλογές σου αποκλειστικά στην αποδοχή προσώπων που υπολογίζεις. Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 10ο οίκο σου, το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να επανεξετάσεις επαγγελματικά σχέδια.

Ιχθύες

Επιθυμία για ταξίδια, σπουδές και διαφορετικές εμπειρίες ανανεώνονται με τη σύνοδο του Ηλιου με την ανάδρομη Αφροδίτη στον 9ο οίκο σου. Πρόσωπα που βρίσκονται μακριά ή συνδέονται με μια παλιότερη περίοδο της ζωής σου μπορεί να επικοινωνήσουν. Παράλληλα, επανεξετάζεις αντιλήψεις που επηρεάζουν τις επιλογές σου και τις προσδοκίες σου από τις σχέσεις. Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος επίσης στον 9ο οίκο σου, φέρνοντας το επόμενο διάστημα διορθώσεις σε ταξιδιωτικά σχέδια, σπουδές, έγγραφα ή διαδικαστικές υποθέσεις.