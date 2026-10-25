Πώς δούλευε το «κέρασμα» που έκρυβε τον τζίρο στην Pizza Fan – Απολογούνται την Τρίτη οι 23 συλληφθέντες (βίντεο)

Οι 23 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα εστίασης Pizza Fan απολογούνται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται και νέα εντάλματα σύλληψης, ενδεχομένως δεκάδες.

Η υπόθεση ξεκίνησε από πληροφοριοδότη με γνώση των εσωτερικών του δικτύου, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο αποφάσισε να μιλήσει στο λεγόμενο «ελληνικό FBI», τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι 23 συνελήφθησαν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου σε συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε γραφεία, καταστήματα και οικίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσά τους είναι το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ο 68χρονος ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise. Οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία στην Ευελπίδων, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.

Πώς λειτουργούσε το λογισμικό

Το κέντρο του μηχανισμού ήταν ένα υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο στο Χαλάνδρι, που δεχόταν καθημερινά εκατοντάδες παραγγελίες για τα καταστήματα του δικτύου σε όλη τη χώρα. Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα. Εκεί ο υπάλληλος μπορούσε να εκδώσει απόδειξη για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα ή να ακυρώσει την παραγγελία.

Για ορισμένες παραγγελίες, που επιλέγονταν από ειδικό αλγόριθμο, εμφανιζόταν επιπλέον η λειτουργία «κέρασμα», με την οποία η συναλλαγή ολοκληρωνόταν χωρίς φορολογικό παραστατικό. Έτσι δεν αποδιδόταν ΦΠΑ ούτε φόρος εισοδήματος. Το λογισμικό ενεργοποιούνταν με βάση συγκεκριμένο προφίλ: παραγγελία έως 40 ευρώ, πληρωμή μόνο με μετρητά και παράδοση με ντελίβερι ή take away. Η έρευνα εντόπισε παρέμβαση στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Οι παραγγελίες χωρίς απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη της οργάνωσης παρακολουθούσαν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων, υπολόγιζαν τα ποσά που κρύβονταν από την εφορία και μοίραζαν ανάλογα τα κέρδη.

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